남해 해양낚시레저공원 내달 1일 정식 운영…수상레저기구 체험

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 다음달 1일부터 '해양낚시레저공원'을 본격적으로 운영한다고 18일 밝혔다.

경남 남해 해양낚시레저공원 전경[사진=남해군]2026.03.18

낚시뿐만 아니라 다양한 해양 레저활동도 함께 즐길 수 있는 '복합 해양레저 공간'으로 육성시켜 나간다는 계획이다.

'해양낚시레저공원'은 지난 2022년 준공되었으며, 그간 여러 행정 절차를 마무리 짓고 차질 없는 운영을 위한 제반 준비 과정을 모두 마치게 됨에 따라 오는 4월부터 본격 운영된다.

초기 방문객 유치를 극대화하고 군민과 관광객에게 혜택을 제공하기 위해, 오는 4월 1일부터 9월 30일까지 6개월간 무료로 개방된다.

'해양낚시레저공원'에서는 남녀노소 누구나 낚시를 비롯해 카약·패들보드 등 수상레저기구 체험도 즐길 수 있다.

군을 이를 위해 지난해 수상레저사업자 등록과 해양환경보전방안 재협의 등 관련 행정절차를 마무리하며 제도적 기반을 마련했다.

공공시설의 인프라를 적극 활용해 교육적인 기능도 강화한다. 인근 유관기관 및 학교와 협력하여 학생들을 대상으로 한 '해양안전 및 수상레저 체험학습 프로그램'을 연계 운영할 계획이다. 레저안전교육 전문기관 등에 시설 대여도 추진하여 공공시설로의 활용도를 극대화할 예정이다.

정광수 해양발전과장은 "이번 정식 운영과 무료 개방 이벤트를 통해 해양낚시레저공원이 남해를 대표하는 대중 친화적 복합 해양 공간으로 자리 잡기를 기대한다"며 "쾌적하고 안전한 시설 운영을 통해 관광객을 적극 유치하고 인근 관광지와의 연계를 통해 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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