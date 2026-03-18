이재준 수원시장 "우리나라 민주주의 19계단 상승...수원도 같은 방향 가겠다"

18일 SNS 통해 통계 사진 게재하며..."계엄 독재화 국가 치욕 국민이 씻어냈다"

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원시장이 우리나라 민주주의 순위가 19계단 상승했다는 소식을 전했다.

이재준 수원시장 SNS 이미지. [사진=캡처]

이재준 시장은 18일 자신의 SNS를 통해 "대한민국 민주주의가 다시 바로 섰다. 우리나라 민주주의 순위가 2024년 41위에서 2025년 22위로 상승했다"며 통계 사진을 게재했다.

이어 "계엄으로 인해 독재화가 진행 중인 국가로까지 평가받았던 치욕을 국민이 씻어냈다. 국민이 빛의 혁명으로 다시 세운 대한민국을 이재명 정부가 완성하고 있다"고 견해를 밝혔다.

이 시장은 끝으로 "수원도 같은 방향으로 가겠다. 시민 한 분 한 분의 이야기에 더 낮은 자세로 귀 기울이겠다"고 다짐했다.

다음은 이재준 수원시장 SNS 전문.



[ 국민이 다시 세운 대한민국, 이재명 정부가 완성합니다 ]

대한민국 민주주의가 다시 바로 섰습니다.

우리나라 민주주의 순위가 2024년 41위에서 2025년 22위로, 무려 19계단 상승했습니다.

계엄으로 인해 독재화가 진행 중인 국가로까지 평가받았던 치욕을 국민이 씻어냈습니다.

국민이 빛의 혁명으로 다시 세운 대한민국을 이재명 정부가 완성하고 있습니다.

권력은 낮추고 국민을 중심에 둔 이재명 대통령의 국정 운영 방식이 대한민국 곳곳에 변화를 일으키고 있습니다.

수원도 같은 방향으로 가겠습니다. 시민 한 분 한 분의 이야기에 더 낮은 자세로 귀 기울이겠습니다.

ssamdory75@newspim.com