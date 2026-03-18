에스오에스랩, '대한민국 3대 혁신 인증' 트리플 크라운 완성

기술·경영·성장성 3대 혁신 인증 완성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 라이다(LiDAR) 전문기업 에스오에스랩은 중소벤처기업부로부터 경영혁신형 중소기업 '메인비즈(Main-Biz)' 인증을 획득하며 기술·경영·성장성을 아우르는 '대한민국 중소기업 3대 혁신 인증'을 모두 확보했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 메인비즈 인증은 기업의 경영 시스템, 조직 운영 체계, 재무 건전성 및 미래 성장 가능성을 종합적으로 평가해 수여하는 제도다. 에스오에스랩은 앞서 기술 경쟁력과 연구개발(R&D) 역량을 평가하는 '기술혁신형 중소기업(이노비즈)' 인증에서 기술 등급 'A'를 획득했다.

또한 벤처투자유형의 '벤처기업 확인'을 통해 성장 가치를 공인받으며 '혁신형 기업 트리플 크라운'을 완성했다는 평가다. 이로써 에스오에스랩은 기술·경영·성장성 세 축을 모두 갖춘 혁신형 기업임을 입증하게 됐다.

에스오에스랩 3대 혁신 인증 확보. [사진=에스오에스랩]

정지성 에스오에스랩 대표는 "이번 메인비즈 인증 획득으로 기술·경영·성장성 세 축을 모두 갖춘 혁신형 기업임을 입증하게 됐다"며 "3대 혁신 인증 달성을 발판 삼아, 라이다 기술을 일상 속 로보틱스와 자율주행 서비스로 확산시켜 글로벌 라이다 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

한편 광주과학기술원(GIST) 산학협력연구관에 본사를 둔 에스오에스랩은 자율주행, 로보틱스, 스마트 시티 등 4차 산업혁명의 핵심 분야인 라이다 센서 분야에서 글로벌 수준의 지식재산권(IP)과 노하우를 축적해온 라이다 전문 벤처기업이다. 최근 회사는 양산 체계 구축 및 글로벌 공급망 확대를 위한 경영 시스템 고도화에 주력하고 있다.

nylee54@newspim.com