"2025년 투자왕은 바로 나"…키움증권, 키움 영웅결정전 시상

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 키움증권 대표 실전투자대회인 '2025 키움 영웅결정전'의 수상자가 결정됐다.

16일 키움증권에 따르면 국내주식 부문 1억 대회 1위는 '신당동옥이'(수익률 272%), 해외주식 부문 1억 대회는 1위 '식후땡'(수익률 466%)이 차지하며 각각 상금 1억원의 주인공이 됐다. 대회별 1위부터 3위까지는 상패와 상금, 4위부터 10위까지는 상장과 상금이 지급됐다.

[사진=키움증권]

키움 영웅결정전은 월별 영웅전 입상자만 참가할 수 있는 왕중왕전 성격의 실전투자대회다. 국내주식 부문에 7711명, 해외주식 부문에 6791명이 참가했다. 지난해 11월 4일부터 12월 19일까지 7주간 진행됐다. 수익률 대회와 수익금 대회수상자에게 총 6억원 규모 상금을 지급한다.

대회 기간 최고 수익률은 468.41%로 '국내주식 1천 대회' 1위 '긍정의힘123'이 차지했다. 해외주식 부문 최고 수익률은 465.61%를 기록한 '해외주식 1억 대회' 1위 '식후땡'이다.

수익금 대회인 슈퍼고래전은 자산 구간 없이 국내 1위, 해외 1위에게 상패와 상금을 지급한다. 국내 슈퍼고래전은 필명 '샴푸의요정'이 총 수익금 18억605만원으로 1위에 올랐고 해외 슈퍼고래전은 필명 '낑낑이'가 총 수익금 23억8260만원으로 1위를 차지했다.

시상식은 지난 13일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열렸다. 1억 대회 수익률 1위를 차지한 '신당동옥이'(수익률 272%)를 비롯해 수상자 18명이 참석했다.

키움증권은 '2026 키움 영웅 결정전'을 올해 하반기에 진행할 예정이다. 추후 영웅문4(HTS), 영웅문S#(MTS) 등을 통해 자세한 일정을 안내할 예정이다.

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