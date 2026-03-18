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최광익 예비후보 "유령후보, 단일화 기구 선거 개입 중단하라"…법적조치 예고

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원도교육감 예비후보가 "예비후보 등록도 하지 않은 채 선거판을 흔드는 '유령 후보'와 단일화 기구는 즉각 선거 개입을 중단하라"며 강하게 비판하고, 필요 시 법적 조치를 예고했다.

최광익 강원특별자치도교육감 선거 예비후보가 예비후보 등록조차 하지 않은 인사들과 이들을 앞세운 단일화 추진 기구를 향해 "교육감 선거에 개입하는 유령 후보와 유령 단체"라며 강력히 규탄하고 선거판 퇴출을 요구했다. 최 예비후보는 법 위반 소지가 있는 단일후보 표기 등에 대해 "필요한 법적 조치를 단호히 취하겠다"고 경고했다.

최 예비후보는 18일 원주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "예비후보 등록도 하지 않은 채 뒤에서 선거판을 흔드는 사람들을 더 이상 후보로 대우하지 말아 달라고 이미 요청했지만, 최근 다시 단일화를 운운하며 교육감 선거에 끼어들고 있다"고 비판했다. 그는 "예비후보 등록조차 하지 않은 사람들이 선거판을 좌지우지하는 모습이 정상적인 행동이냐"며 "참으로 한심스럽고 개탄스럽다"고 목소리를 높였다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원교육감 예비후보가 단일화 기구의 선거 개입 중단을 촉구하며 법적 조치를 예고했다. 2026.03.18 onemoregive@newspim.com

그는 19일 원주에서 열릴 예정인 '강원도 중도·보수 교육감 단일화 추진위원회'의 단일화 촉진대회를 겨냥해 "사실상 특정 예비후보(유대균 후보)의 부탁으로 만들어진 단체로, 중도·보수 단일화를 내세우는 것 자체가 상식적인지 의문"이라고 지적했다.

단일화 과정을 둘러싼 '정치 쇼' 논란도 제기했다. 최 예비후보는 "올해 1월 유대균·조백송 당시 출마 예정자가 극우 유튜버까지 앞세워 단일화 기구를 만들고, 유대균 후보가 단일 후보로 선출됐다고 대대적으로 발표했지만 하루도 안 돼 조백송 예비후보가 파기 선언을 했다"며 "이처럼 졸속으로 만든 단일화, 책임 없는 정치 행태가 지금 다시 반복되고 있다"고 비판했다.

그는 이러한 흐름의 출발점으로 '강원 민주진보 교육감 후보 단일화 추진위원회'를 지목했다. 최 예비후보는 "이 단체는 예비후보 등록 훨씬 전인 지난해 11월부터 추진위원 가입을 받으며 도민을 상대로 대대적인 홍보와 언론 플레이를 해왔다"며 "초기에는 두 후보가 참여할 것처럼 하다가, 한 후보의 참여가 무산되자 출마설조차 없던 인물이 갑자기 등장해 결국 예상대로 A후보가 단일후보로 선출됐다"고 말했다.

그러면서 "참여하지 않은 후보는 예비후보 등록을 마치고 정정당당하게 선거운동을 하고 있고, 다른 후보도 출마를 준비 중인데 누구를 두고 민주진보 단일후보라 부르는 것이냐"고 되물었다.

법적 문제 가능성도 거론했다. 최 예비후보는 "스스로 단일 후보임을 내세우는 것이 법적으로 문제가 될 수 있다"며 "단일후보라는 표현은 판례상 함부로 쓸 수 없도록 돼 있고, '어느 단체가 추대한 후보'라고 밝힐 수는 있지만 갑자기 '민주진보 단일후보'라고 지칭하는 것이 법과 상식에 맞는지 따져봐야 한다"고 말했다.

그는 "여러 제보와 자료를 바탕으로 법적으로 어긋나는 부분이 많다고 보고 적극적으로 검토 중"이라며 "요구가 받아들여지지 않으면 필요한 법적 조치를 단호히 취하겠다"고 경고했다.

단일화 추진 단체의 성격과 투명성 문제도 짚었다. 최 예비후보는 "베일에 싸인 단체들이 선거에 개입하고 있는데, 법적으로 선거운동에 참여할 수 있는 단체인지도 의문"이라고 지적했다. 또 "교육감 선거는 정당과 정치조직 개입을 엄격히 배제하고 교육의 정치적 중립을 보장하기 위한 제도인데, 지금은 진영별 단일화 공방으로 진흙탕 싸움이 돼 버렸다"고 우려했다.

단일화 자체에 대한 입장은 '조건부 수용'으로 정리했다. 최 예비후보는 "단일화 자체를 반대하지는 않는다"며 "단일화는 어디까지나 '후보 대 후보'의 결합이어야 하며, 후보가 아닌 사람들이 밖에서 좌지우지하는 단일화는 잘못된 것"이라고 밝혔다.

그는 "향후 예비후보가 더 나오고, 저와 교육 철학과 지향점이 같은 분이 있다면 충분히 논의해볼 수 있다"면서도 "다만 보수냐 진보냐 하는 진영 논리에 기반한 단일화에는 관심이 없다"고 선을 그었다.

최광익 예비후보는 "우리 아이들의 꿈에는 진보도 보수도 없고, 교육에는 오직 아이들의 미래만 있을 뿐"이라며 "교육감 선거가 왜 정치 진영 싸움의 장이 돼야 하느냐"고 되물었다. 그는 "아이들의 미래는 정치의 도구가 되어서는 안 된다"며 "다른 후보들과는 오로지 정책으로 토론하고 경쟁하면서, 강원교육을 바로 세우는 길에 제가 앞장서겠다"고 강조했다.​

onemoregive@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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