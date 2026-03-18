경기도교육청교직원복지센터, 상반기 온마음 교육 프로그램 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청교직원복지센터가 18일 '2026년 상반기 온마음 교육 프로그램' 운영 계획을 발표했다.
도교육청에 따르면 이번 프로그램은 교직원 심리와 정서 회복을 위해 다양한 교육 기회를 마련하고 있다.
3월 30일부터 7월 3일까지 진행되는 프로그램은 실시간 온라인 강의로, 경기도교육청 소속 교직원 누구나 참여할 수 있다. 교육 내용은 총 11개로 구성되며, ▲미술힐링 ▲음악힐링 ▲컬러테라피(내면관리) ▲감정코칭 ▲번아웃 예방 ▲분노조절 ▲스트레스 관리(정서관리) ▲소통 ▲갈등관리(조직문화) ▲가족행복 ▲경제관리 등 일상생활 분야를 다룬다.
프로그램 참가 신청은 18일부터 24일까지 경기도교육청교직원복지센터 누리집을 통해 가능하다.
한근수 관장은 "교직원들이 자신의 마음을 돌보고 회복할 수 있도록 다양한 마음건강 프로그램을 확대하겠다"고 말했다. 이어 "세심한 마음돌봄과 후생복지로 감동과 성장이 있는 교직원 복지를 실현하기 위해 최선을 다할 예정이다"라고 덧붙였다.
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