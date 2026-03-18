'K-증시의 새시대를 열자'…李대통령, 오늘 자본시장 간담회 주재

오후 2시 청와대에서 시작

상장기업·스타트업·기관 및 개인 투자자 등 참석

자본시장 체질 개선 방안 발표

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 18일 최근 금융시장 변동성 확대에 따른 대응 방안을 점검하고 위기를 기회로 삼아 자본시장의 근본적인 체질 개선 방안을 논의하기 위한 '자본시장 안정과 정상화 간담회'를 주재한다.

청와대는 이 대통령이 이날 오후 2시 청와대에서 '위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장'이라는 슬로건으로 간담회를 주재한다고 밝혔다.

이재명 대통령이 17일 오후 충청남도 아산 경찰대학교에서 열린 신임경찰 합동임용식에서 격려사를 하고 있다. [사진=청와대]

간담회에는 민간, 정부, 청와대 등에서 총 47명이 참석한다. 민간에서는 코스닥·코넥스 상장기업, 스타트업, 기관투자자, 애널리스트 등 자본시장 관계자들과 대학생·청년 등 개인 투자자들이 참석한다.

정부와 유관 기관에서는 금융위원장, 금융감독원장, 주가조작 근절 합동대응단, 한국거래소 이사장, 금융투자협회장 등이 참석하며, 청와대에서도 비서실장, 정책실장, 경제성장수석, 민정수석, 재정기획보좌관 등이 함께 자리한다.

행사에서는 국민의례와 대통령의 모두발언 후, 금융위원장이 '자본시장 안정을 위한 체질 개선 방안'을 발표한다. 정부는 단기적으로 대외 충격에 대응해 시장 안정에 총력을 다하는 동시에 ▲신뢰 ▲주주 보호 ▲혁신 ▲시장 접근성 제고 등 4대 정책 방향을 발표한다.

이를 통해 부실 기업 시장 퇴출 본격화, 엄격한 심사를 통한 중복 상장 원칙적 금지, 혁신 기업의 성장 단계별 자금 지원을 위한 코넥스·코스닥 활성화, 장기 투자·국민 체감형 신상품 출시 등을 추진할 예정이다.

참석자들은 정부가 제시한 '자본시장 체질 개선 방안'에 대한 제언과 함께 '위기에 강한 시장, 증시 상황 진단 및 대응 과제', '국민이 믿고 투자하는 시장, 코리아 프리미엄을 위한 과제'라는 주제로 심도 있는 토론을 진행할 계획이다.

행사는 KTV와 유튜브를 통해 생중계된다.

pcjay@newspim.com