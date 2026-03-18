큐리오시스, 용인 공장 증설 준공식 개최

연간 1000억원 생산능력 확보, 내년까지 2000억 확충

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 랩 오토메이션 전문 기업 큐리오시스는 경기도 용인시에 위치한 생산 공장 증설 공사를 마무리하고 준공식을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 증설로 큐리오시스는 연간 약 1000억원 규모의 생산능력을 확보했다. 이는 여러 글로벌 바이오텍 기업들과의 ODM(주문자개발생산) 계약 물량 확대에 선제적으로 대응하기 위한 포석이다.

회사에 따르면 확장된 생산시설에는 랩오토메이션 장비 제조라인과 함께 품질관리 시설 및 생산기술연구소가 포함됐다. 이번 증설로 제조라인 15개에서 연간 제품 7500대 및 소모품 500만 개 생산이 가능한 설비를 갖췄다. 특히 큐리오시스는 내년까지 제조라인 32개에서 연간 제품 1만7500대 및 소모품 1000만개 규모로 생산능력을 2000억원 수준까지 추가 확충할 계획이다.

윤호영 대표이사(정가운데)가 지난 17일 용인시 큐리오시스 신축공장 준공식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=큐리오시스]

큐리오시스는 글로벌 바이오텍 기업과 협력해 라이브셀 이미징 시스템 셀로거 ODM 모델 공급 계약을 체결한데 이어, 콜로니 피커 ODM 모델도 선보였으며, 현재 다양한 글로벌 대형 바이오텍 기업들과 추가 협업을 논의 중이다.

또한 자체 구축한 제조 플랫폼 '큐리오시스템'에 원천 기술들을 내재화해 고객사가 요구하는 장비를 약 6개월 안에 개발 및 양산할 수 있는 구조를 갖췄다. 급격히 성장하는 글로벌 랩 오토메이션 시장에서 다양한 요구에 맞는 솔루션을 공급할 수 있는 업체는 여전히 부족한 상황이라는 평가다.

윤호영 큐리오시스 대표는 "이번 공장 준공은 신제품 출시에 따른 공급량 확보 및 글로벌 바이오텍 기업과의 ODM 협력 확대에 대응하기 위한 생산 인프라 확장의 중요한 단계"라며 "구조적 성장 시장에 빠르게 대응하여 큐리오시스는 랩 오토메이션 기술을 기반으로 글로벌 고객사의 자동화 공정을 구현하는 핵심 파트너로 성장해 나가겠다"고 전했다.

한편 큐리오시스는 ODM 협력 품목과 지역을 단계적으로 확대하며 빠른 매출 성장과 함께 이른 시일 내 흑자 전환을 목표로 하고 있다.

nylee54@newspim.com