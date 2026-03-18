김해축협, 롯데아울렛서 '제2회 김해한우축제' 개최

합리적 가격 한우와 공연 제공
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해축산업협동조합은 오는 26일부터 29일까지 나흘간 롯데프리미엄아울렛 김해점 롯데가든파크와 테마파크 주차장에서 제2회 김해한우축제를 개최한다고 18일 밝혔다. 김해시가 후원한다.
김해축협 한우 브랜드 '천하1품'은 2002년 론칭 후 2007년부터 지난해까지 18년 연속 소비자시민모임 우수축산물 인증을 받았다.
농림축산식품부 2025년 축산물 브랜드 경진대회에서 장관상(우수상)을 수상했다. 우수혈통 선발, 엄격한 사양관리, HACCP 인증, 콜드체인시스템으로 풍부한 맛과 깊은 풍미를 자랑한다.
축제 첫째 날 '성난 황소의 뿔' 이벤트와 전야제, 멀티미디어 불꽃쇼가 열린다. 둘째 날 개막식과 축하공연, 셋째 날 음악·문화 공연, 마지막 날 어린이 맞춤 공연으로 마무리한다.
한우·가야문화 체험부스, 우수기업 홍보관, 키즈존, 푸드트럭이 운영된다. 1000석 규모 한우구이 판매마당에서 시중가 대비 최대 20% 할인된 한우를 구입해 즉석 구이 또는 시식할 수 있다.
시는 경남 18개 시군 중 한우 사육두수 2위 도농복합도시다. 1957년 김해 최초 농협이 김해축협으로, 축산 브랜드 성장과 한우 고품질화를 지원한다.
2025년 기준 김해산 한우 1++ 등급 출현율 57.1%로 도내 1위, 전국 평균(41.5%) 상회한다. 1+ 이상 출현율 81.79%로 도내 1위, 전국 평균(71.32%) 초과 수준이다.
시 관계자는 "1회 축제가 호평받아 김해축협과 심혈 기울여 준비했다"며 "고품질 김해 한우 홍보와 지역경제 활성화를 위해 합리적 가격 한우고기와 남녀노소 즐길 공연·체험 프로그램을 마련했으니 많이 방문해 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com