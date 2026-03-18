제천시 승격 46주년 기념 '시민의 날 행사' 내달 1일 개최

제38회 제천시민대상 시상식도 열려
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 시 승격 46주년을 맞아 오는 4월 1일 제천예술의전당 대공연장에서 '제46주년 제천시민의 날' 행사를 개최한다.
이번 행사는 식전 행사와 1부 기념식, 2부 영화 '왕과 사는 남자' 특별 상영으로 구성돼 시민들이 함께 소통하고 화합하는 뜻깊은 자리로 마련될 예정이다. 행사는 별도의 사전 신청 없이 제천시민 누구나 자유롭게 입장할 수 있다.
본격적인 행사에 앞서 진행되는 식전 사진 촬영 행사에는 장항준 감독이 직접 참여해 시민들과 기념사진을 촬영하며 특별한 추억을 선사할 예정이다.
이어지는 1부 기념식에서는 지역 사회 발전에 기여한 공로자를 기리는 '제38회 제천시민대상' 시상식이 열려 행사의 의미를 더한다.
특히 기념 공연은 지역 어린이 합창단과 대학 공연팀 등 제천시민이 주인공이 되는 무대로 꾸며 시민의 날을 축하하는 활기찬 분위기를 전달할 계획이다.
2부 행사에서는 2026년 상반기 최고 흥행작이자 제천국제음악영화제 집행위원장인 장항준 감독이 연출한 영화 '왕과 사는 남자'를 특별 상영한다.
영화 상영에 앞서 장항준 감독의 관객 인사와 함께 작품에 대한 이야기를 나누는 짧은 대화 시간도 마련돼 시민들에게 풍성한 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.
choys2299@newspim.com