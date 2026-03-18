中国美妆和餐饮品牌纷纷进入韩国市场引关注

纽斯频通讯社首尔3月18日电 中国美妆及餐饮品牌正快速入驻韩国市场，接连入驻线上平台或开设门店。随着中国对韩国实施入境免签旅游政策吸引大批韩国游客赴华，相关品牌也瞄准对中国产品抱有浓厚兴趣的韩国消费者。

【插图=AI制作】

据时尚平台MUSINSA 17日消息，中国美妆品牌"花知晓"于上月25日正式入驻MUSINSA。这是MUSINSA美妆品类首次销售中国品牌化妆品。

花知晓本月1日也已在由新世界百货运营的美妆网站CHICOR上销售。

以年轻群体为中心、人气颇高的中国奶茶品牌"霸王茶姬"计划今年上半年在首尔江南区开设旗舰店。中国火锅连锁"海底捞"近期也在首尔中区明洞推出旗下烧烤品牌"嗨嗨烤串"全球一号店。

中国品牌认为，韩国年轻群体对中国品牌的关注度正在提升，因此加快进军韩国市场。这一趋势与中国政府自2024年11月起对包括韩国在内的45个国家实施免签政策有关。越来越多韩国年轻人赴华旅行后，自然接触并熟悉中国美妆与餐饮产品。

全球旅行应用Skyscanner分析发现，在免签政策实施后，韩国游客对上海、青岛、大连、烟台等主要目的地的搜索量分别同比增长161%、134%、155%和290%。

此外，市场调查机构KOREA Research发布的报告显示，韩国人对中国的平均好感度为30.2分，达到自2020年4月新冠疫情扩散以来的最高水平。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社