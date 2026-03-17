李대통령 "사업자금이라 속이고 대출…부동산 구입하면 사기죄 형사처벌"

"금감원·국세청 합동 젆수조사

사기죄 형사고발 후 대출금 회수

국민주권정부, 편법·탈법 용납 않아"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 17일 "부동산 투기 자금으로 쓰려고 부동산 구입자금 대출을 하지 않으려는 금융기관에서 사업자금이라고 속이고 대출받아 부동산 구입용으로 쓰면 사기죄로 형사처벌된다"고 경고했다.

이 대통령은 이날 밤 소셜미디어 엑스(X·구 트위터)를 통해 지난해 개인사업자대출 용도 외 유용 사례가 모두 127건이며, 금액으로는 587억 5000만 원에 달하는 것으로 집계됐다는 기사를 공유하며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 중동 상황 관련 비상경제점검회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "금융감독원과 국세청이 합동으로 전수 조사해서 사기죄로 형사 고발하고 대출금을 회수할 수도 있다"며 "국민주권 정부에서는 편법과 탈법을 결코 용인하지 않으니, 최소한 이 순간부터는 자제하라"고 거듭 경고했다.

이 대통령은 또 "돈 벌기 위해 부동산 투기에 나섰다가 투기 이익은커녕 원금까지 손해 볼 수 있다"며 "국민주권 정부는 빈말하지 않는다. 꼼수 쓰다가 공연히 피해 입지 말라고 미리 알려 드리는 것"이라고 밝혔다.

pcjay@newspim.com