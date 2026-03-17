한패스 일반청약 경쟁률 1673대 1…증거금 4.37조 몰려

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한패스가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 경쟁률 1673.04대 1을 기록했다고 17일 밝혔다. 청약 건수는 약 51만건, 증거금은 약 4조3700억원으로 집계됐다.
앞서 진행된 기관투자자 수요예측에서는 국내외 2229개 기관이 참여해 경쟁률 1172.59대 1을 기록했다. 공모가는 희망 밴드(1만7000원~1만9000원) 상단인 1만9000원으로 확정됐다. 확정 공모가 기준 예상 시가총액은 약 2000억원이며 상장 예정일은 이달 25일이다.
한패스는 해외송금 서비스를 기반으로 월렛·결제·생활 서비스를 결합한 외국인 특화 금융 플랫폼이다. 50개 이상 글로벌 머니트랜스퍼오퍼레이터(MTO) 네트워크와 200여 개국 송금 인프라를 운영한다. 체류 외국인 증가와 방한 관광 회복 흐름 속에서 외국인 대상 금융·소비 인프라 수요가 확대되고 있다.
김경훈 한패스 대표는 "공모를 통해 확보한 자금을 기반으로 외국인 금융·생활 플랫폼 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 확장에 속도를 내겠다"고 밝혔다.
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