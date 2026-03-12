아이엠바이오로직스, 청약증거금 11조7000억 몰려

일반청약 1806대 1 흥행

오는 20일 코스닥 상장 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 자가면역질환 항체 치료제 개발사 아이엠바이오로직스가 일반 투자자 대상 공모청약에서 11조7000억원의 증거금을 모으며 1806대 1의 경쟁률을 기록했다.

12일 금융투자업계에 따르면 아이엠바이오로직스는 지난 11일부터 진행한 일반청약에서 약 59만건의 청약이 접수됐다고 밝혔다. 청약은 대표주관사 한국투자증권과 공동주관사 신한투자증권을 통해 진행됐다.

앞서 지난 2월 27일부터 이달 6일까지 진행된 기관 수요예측에는 2333개 기관이 참여해 839대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 희망 공모가 범위 1만9000~2만6000원 상단인 2만6000원으로 확정됐다.

아이엠바이오로직스 로고. [사진=아이엠바이오로직스]

참여 기관의 약 80%는 의무보유 확약을 제시했다. 확약을 제시한 기관 중 60%는 3개월 이상의 장기 확약을 선택했다.

아이엠바이오로직스는 이번 공모를 통해 520억원을 조달한다. 조달 자금은 핵심 파이프라인 개발과 신규 파이프라인 확대, 연구개발 역량 강화 등에 투입할 계획이다. 공모가 기준 시가총액은 약 3842억원이다.

하경식 아이엠바이오로직스 대표는 "당사의 기술력과 성장 가능성에 많은 관심을 보내주신 데 깊이 감사드린다"며 "상장기업으로서 투명한 경영과 책임 있는 자세로 후속 사업성과를 창출해 주주들에게 지속적인 성장 가치를 제공하겠다"고 말했다.

2020년 8월 설립된 아이엠바이오로직스는 자가면역질환 및 면역항암 치료제 개발을 전문으로 하는 바이오텍이다. 회사는 오는 20일 코스닥시장 상장을 앞두고 있다.

