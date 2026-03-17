진주시, 경상국립대서 '천원의 아침밥' 쌀 소비 캠페인 전개

아침 식사 문화 확산·쌀 중요성 인식

학생 식생활 개선과 농업 발전 기여

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 17일 오던 경상국립대 가좌캠퍼스에서 '천원의 아침밥' 사업 연계 쌀 소비 촉진 캠페인을 펼쳤다고 밝혔다.

경남 진주시가 17일 오전 경상국립대학교 가좌캠퍼스에서 대학생 대상의 '천원의 아침밥' 사업과 연계한 쌀 소비 촉진 캠페인(Campaign)을 펼치고 있다.[사진=진주시] 2026.03.17

이번 행사는 대학생 아침 식사 문화 확산과 쌀 소비 촉진을 목표로 조규일 시장 주최로 열렸다. 권진회 경상국립대 총장, 농협 진주시지부장, 금곡농협장, 총학생회장 등 학교 관계자와 임원이 참여했다.

캠페인에서 팸플릿과 시식 떡을 배부하며 사업 소개와 쌀 소비 중요성을 안내했다. 떡은 2024년 경남 쌀 우수브랜드 최우수상 '참햇쌀 진주드림 영호진미'로 만든 가래떡으로 진주시농협쌀조합공동사업법인이 준비했다.

이후 대학 관계자와 학생회 임원 대상 차담회에서 아침 식사 지원 운영 현황과 쌀 소비 확대 방안을 논의했다.

시는 아침 결식 해결과 쌀 소비 확대를 위해 지난 2024년 경상국립대 4만 식 지원으로 사업을 시작했다. 올해는 경상국립대 8만5000식, 연암공과대 5만50식, 진주보건대 3만7250식을 지원하며 지역 대학생 식습관 형성과 쌀 소비를 추진한다.

시 관계자는 "이번 캠페인이 쌀 중요성 인식과 아침 식사 문화 확산으로 쌀 소비에 기여할 것"이라며 "대학 협력으로 학생 식생활과 지역 농업 발전 노력을 지속하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com