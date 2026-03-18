오세훈 '명태균 여론조사 의혹' 오늘 2차 공판

오세훈, 첫 재판서 "여론조사 지시·대납 의혹 모두 허위" 전면 부인

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = '명태균 여론조사 비용 대납 의혹'으로 기소된 오세훈 서울시장에 대한 두번째 재판이 18일 열린다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 오전 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김 모씨에 대한 2차 공판기일을 연다.

오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김 모씨가 18일 오전 10시 '명태균 여론조사 비용 대납 의혹' 관련 2차 공판을 진행한다. 사진은 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 열린 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보 등록에 참여하는 기자회견을 하기위해 입장하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

지난 4일 1차 공판기일에서 오 시장은 혐의를 전면 부인했다.

오 시장 측 변호인은 "피고인은 2021년 1월 처음 만난 명태균에게 서울시장 보궐선거와 관련한 여론조사를 지시하거나 요청한 사실이 없다"며 "여론조사 비용을 김 씨에게 대신 납부하도록 한 사실도 없다"고 주장했다.

명 씨에 대해 "김영선 전 의원과 김종인 당시 비상대책위원장 등을 거론하며 정치권 인사들에게 접근해 온 정치 브로커"라며 "오 시장이 명 씨의 신뢰성을 의심해 이후 관계를 끊었고 존재를 잊고 지냈다"고 말했다.

그러면서 "명 씨가 여론조사 도움을 제안하자 실무 총괄이던 강철원 전 부시장에게 전달했을 뿐 오 시장이 여론조사를 지시한 사실은 없다"며 "미래한국연구소가 작성한 여론조사 결과를 보고받거나 직접 연락을 주고받은 사실도 없다"고 강조했다.

김 씨에게 여론조사 비용을 대신 납부하도록 했다는 의혹에 대해서도 "김 씨와 개인적 친분이 있는 것은 사실이지만 김 씨가 명태균 측 미래한국연구소에 비용을 대신 납부한 사실이 없다"며 "4선 서울시장인 오세훈이 정치자금법을 위반해 비용 대납을 요청했다는 것은 상식에 반한다"고 주장했다.

강 전 부시장 측 변호인도 "오세훈으로부터 명태균과 여론조사를 진행하라는 지시를 받은 사실이 없다"며 공소 사실을 부인했고, 김 씨 측 변호인도 "오세훈으로부터 여론조사 비용 대납 요청을 받은 사실이 없다"고 혐의를 부인했다.

김건희 특별검사팀은 오 시장이 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨에게 '서울특별시장 보궐선거 관련 여론조사'를 해달라는 취지로 부탁하고, 김씨를 통해 같은 해 2월 1일경부터 3월 26일경까지 총 5회에 걸쳐 여론조사 비용 명목으로 총 3300만원을 지급하게 한 혐의로 지난해 12월 오 시장 등을 재판에 넘겼다.

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