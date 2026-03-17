윤석열 '명태균 무상 여론조사' 오늘 재판 본격화

김건희 여사는 1심서 무죄

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨로부터 불법 여론조사를 수수한 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 재판이 17일 본격화된다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 오후 2시 윤 전 대통령과 명씨의 정치자금법 위반 혐의 사건의 첫 공판을 진행한다.

'정치 브로커' 명태균 씨로부터 불법 여론조사를 수수한 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 재판이 17일 본격화한다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌 DB]

이날 재판에서는 민중기 특별검사팀의 공소 요지 설명과 피고인 측의 모두진술이 이루어지고, 입증 계획을 협의하는 절차가 진행될 예정이다.

윤 전 대통령은 김건희 여사와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 총 2억7000만 원 상당의 여론조사 총 58회를 무상으로 받은 혐의를 받는다.

특검팀은 윤 전 대통령 부부가 그 대가로 2022년 6월 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 의원이 공천받도록 영향력을 행사했다고 보고 있다.

명씨에게는 같은 기간 윤 전 대통령과 김 여사에게 여론조사를 무상으로 기부한 혐의가 적용됐다.

앞서 지난 1월 김 여사는 같은 혐의에 대해 1심에서 무죄를 선고받았다. 1심 재판부는 윤 전 대통령 부부가 명씨로부터 재산상 이득을 취득했다고 볼 수 없다고 봤다.

hong90@newspim.com