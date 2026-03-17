[내일날씨] 전국에 봄비...수도권 미세먼지 '나쁨'

예상 강수량 5~40㎜…저녁에 비 그쳐

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 18일 오전 전국에서 봄비가 내리는 가운데 수도권에서 미세먼지는 '나쁨'을 보일 전망이다.

17일 기상청과 케이웨더에 따르면 18일 한반도는 제주 남서쪽에서 다가오는 저기압 영향을 받다가 벗어나고 새벽부터 비가 내릴 전망이다. 비는 저녁에 대부분 그친다.

우산을 쓴 시민이 신호를 기다리고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

예상 강수량은 전남서부와 제주도 20~40mm다. 충북북부를 제외한 충청도, 전남 서부를 제외한 전라도, 경상남도는 10~30mm다. 경기북부를 제외한 수도권, 충북북부, 강원영서북부 제외한 강원영서, 경상북도는 5~10mm다. 경기북부, 강원영서북부, 강원영동은 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 1~12도로 예상된다. ▲서울 1도 ▲인천 2도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 3도 ▲부산 5도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲제주 6도다.

낮 최고기온은 8~18도로 예측된다. ▲서울 13도 ▲인천 9도 ▲춘천 12도 ▲강릉 8도 ▲대전 12도 ▲대구 12도 ▲부산 13도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲제주 11도다.

미세먼지 농도는 수도권, 충청도, 강원영서는 오전에 '나쁨', 오후는 '한때 나쁨'을 기록하겠다. 전라북도와 광주는 오전 '나쁨', 오후 '보통'이겠다. 나머지 지역은 오전에 '한때 나쁨'에서 오후에 '보통'을 나타내겠다.

바다 물결은 남해상에서 0.5~3.0m, 서해상은 0.5~2.5m, 동해상은 0.5~2.0m로 일겠다.

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