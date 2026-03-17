전남·광주교육청, 18일 교육행정통합 논의…부교육감 협의회 개최

공동 책무·추진 원칙 논의





[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청과 광주시교육청은 18일 광주에서 부교육감 협의회를 열고 전남·광주 교육행정통합 추진 방향과 공동 책무를 논의한다.

17일 전남도교육청에 따르면 이번 협의회에는 황성환 전남교육청 부교육감과 최승복 광주교육청 부교육감이 참석해 통합의 기본 원칙과 추진 방향을 협의한다. 양측은 통합 추진 관계자들과 함께 지역 교육행정 일원의 필요성과 협력 방안을 폭넓게 검토할 예정이다.

전라남도교욱청 전경. [사진=조은정 기자]

이번 회의는 양 부교육감이 교육행정통합을 공식 의제로 함께 논의하는 첫 자리로 다음 날인 19일 예정된 교육부 회의에 앞서 핵심 안건을 점검하고 지역 요구사항을 중앙 정책에 반영하기 위한 사전 협의 성격을 갖는다.

양 교육청은 통합 과정에서 학생·학부모·교직원이 겪을 수 있는 불이익이나 혼란을 최소화하고 교육 현장의 안정성을 확보하는 데 협력하기로 했다. 또 4월 중 후속 협의회를 열어 교육부 협의 결과와 주요 현안을 점검하고 실무 중심의 통합 추진 방안을 이어가기로 했다.

광주시교육청 관계자는 "이번 통합은 지역 소멸 위기 속에서 미래 세대에게 더 넓은 기회를 제공하기 위한 도전"이라며 "학생 학습권 보호와 현장 안정을 최우선 가치로 삼겠다"고 밝혔다.

전남교육청 관계자는 "교육행정통합은 지역 교육 경쟁력을 강화하고 학생 성장 기반을 넓히는 과정"이라며 "현장의 의견을 토대로 안정적이고 실질적인 통합이 되도록 협의하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com