전남도, '프랑스 명장 셰프 총회'서 남도 미식 세계에 알렸다

서울서 열린 MCF 총회 협력...전복·김 등 전남 식재료 주목

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 서울에서 열린 '프랑스 명장 요리사 협회(MCF) 세계총회'에 협력 파트너로 참여해 전남 식재료와 남도 미식의 세계 진출 가능성을 선보였다.

이번 총회는 20개국 550여 명의 셰프와 회원사가 참여하는 연례행사로 5년마다 프랑스 외 국가에서 개최된다. 한·불 수교 140주년을 맞아 올해는 한국에서 열렸다.

행사에는 강위원 전남도 경제부지사, 김성범 해양수산부 장관 직무대행, 임상우 외교부 공공외교대사, 필립 베르투 주한 프랑스 대사, 크리스티앙 테테두아 협회장 등 한·불 양국 인사들이 참석했다. 또 11개국 200여 명의 셰프와 미식 전문가가 함께했다.

MCF 세계총회. [사진=전남도] 2026.03.17 ej7648@newspim.com

사찰음식 명장 정관 스님과 식품명인 기순도 명인도 참여해 프랑스 셰프들과 교류하며 남도 대표 음식문화를 알렸다. 갈라디너에서는 프랑스 미식 전문가 마르크 투탱 셰프가 전남 전복과 김을 활용한 '남도 바다와 대지가 빚은 미식의 조화'를 주제로 프렌치 요리를 재해석해 선보였다.

현장에서는 'MCF 고급 식자재 선발대회'도 열렸다. 협회 소속 셰프들은 맛과 품질, 혁신성, 유럽 시장 적합성 등을 종합 평가했으며, 담양 기순도 명인의 전통 장류와 전남도·전남관광재단이 육성한 청년 창업 식품이 관심을 모았다.

강위원 부지사는 "세계 최고 셰프들이 전남 식재료와 남도 미식의 가치를 직접 경험한 뜻깊은 자리였다"며 "총회 이후 팸투어를 통해 전남 관광과 식문화를 널리 알리겠다"고 밝혔다.

프랑스 명장 요리사 협회 소속 셰프 200명은 18일부터 20일까지 사흘간 전남을 방문해 지역 전통음식, 자연, 문화유산을 체험하는 미식 팸투어를 진행할 예정이다.

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