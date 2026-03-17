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구자열 예비후보 "청년이 뛰고 신중년이 다시 서는 '활력원주' 만들겠다"

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'T5 미래구상' 네 번째 비전 발표…인생2막 종합지원센터·청년일자리 매칭 플랫폼·가족 여가바우처 제시
"은퇴는 끝이 아니라 재출발의 원점…문화기본소득으로 연 7만 가구 여가권 보장"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 예비후보는 17일 기자회견을 열고 '반값원주·첨단원주·매력원주'에 이어 네 번째 비전인 '활력원주' 구상을 발표했다.

구 예비후보는 "일자리는 심장, 돌봄은 혈관, 매력은 근육"이라며 "청년·여성·신중년·가족의 삶 전반을 다시 설계해 멈춰버린 원주의 심장을 다시 뛰게 하겠다"고 말했다.

구 예비후보는 "도시의 활력은 구호가 아니라 시민 한 사람 한 사람의 삶을 지탱하는 체력"이라며 "청년의 눈빛이 살아 있고, 주부가 활기차게 생활하며 골목에 불이 켜지고 가족의 주말이 살아 숨 쉬는 도시가 내가 꿈꾸는 활력 있는 원주"라고 강조했다.

구자열 예비후보가 '활력원주' 구상안을 발표하고 있다.[사진=구자열 선거사무소] 2026.03.17 onemoregive@newspim.com

그는 성별·생애주기·경제상태에 따라 다른 시민 삶을 겨냥해 ▲청년창업·일자리·주거 혁신 ▲주부 여성 경제활동 활성화 ▲인생2막 신중년 정책▲가족생활 문화정책▲돌봄·폭력·생활안전 혁신 등 5개 테마와 25개 실천공약을 제시했다.

첫 번째 핵심 공약은 '인생2막 종합지원센터' 설치다. 구 예비후보는 "40·50대 조기퇴직이 일상이 됐지만 신중년은 여전히 정책의 사각지대에 있다"며 "퇴직은 개인 문제가 아니라 건강·관계·가계가 한꺼번에 흔들리는 사회 문제"라고 진단했다.

그러면서 "건강·심리·재무·경력·돌봄을 한 곳에서 진단하고 각자에게 맞는 인생 후반기 로드맵을 짜주는 원스톱 패키지 센터를 만들겠다"며 "일자리·창업·복지·의료 서비스로 즉시 연계하고 사후관리까지 책임지겠다. 원주에서 은퇴는 끝이 아니라 재출발의 원점이 될 것"이라고 했다.

두 번째로는 '청년일자리 매칭 플랫폼' 구축을 약속했다. 그는 "청년은 일자리가 없다고 하고 기업은 사람을 못 구한다고 아우성인데, 본질은 정보가 흩어져 서로를 못 찾는 미스매치 문제"라며 "원주형 청년일자리 매칭 플랫폼으로 이 악순환을 끊겠다"고 밝혔다.

단순 구인·구직 게시판이 아니라 청년이 한 번 등록하면 역량·경력·희망직무를 정리해두고 기업이 채용 공고를 올리면 AI가 적합 인재를 자동 추천하는 구조를 구상했다. 서류준비, AI 모의면접, 영상면접까지 원스톱 지원하고, 부족한 역량은 대학·기업 연계 직무훈련으로 보완하며 취업 후에는 정착지원 포인트를 지급해 '원주에 머무는 일자리'를 만들겠다는 계획이다.

구 예비후보는 "2028년까지 참여 청년 2만명, 기업 2000곳을 확보하고 매칭 성공률을 50%까지 끌어올리겠다"며 "원주 청년의 취업 준비가 더 이상 외로운 정보전이 되지 않게 하겠다"고 덧붙였다.

여성 공약으로는 경력단절여성 지원을 내세웠다. 구 예비후보는 "출산과 돌봄 때문에 일을 멈춘 여성들이 다시 사회로 돌아오도록 재취업 교육과 여성 공공일자리를 확대하겠다"며 "우선 '건강케어매니저 100명'을 양성해 시민 건강관리와 주부 일자리를 동시에 만들겠다"고 말했다.

이어 "경력단절을 개인 책임으로 돌리지 않고 사회가 함께 해결해야 할 문제로 인식하겠다"며 "여성이 경력을 이어가고 다시 도전할 수 있는 원주를 만들겠다"고 했다.

세 번째 핵심 공약은 '문화기본소득'을 지향하는 가족 여가바우처 도입이다. 구 예비후보는 "현장에서 만난 시민들은 쉬고 싶어도 시간도, 돈도 없다고 하소연한다. 가족이 지치면 도시가 지친다"며 "원주 시민에게 여가문화가 특권이 아니라 생활권의 기본이 되도록 문화기본소득을 도입하겠다"고 밝혔다.

구상에 따르면 가구당 연 10만원 수준의 여가바우처를 원주사랑상품권으로 지급해 영화·공연·체육·관광·숙박 등 지역 내 여가·문화 소비에 바로 쓸 수 있게 한다. 맞벌이·저소득·다자녀·한부모·다문화 가정을 우선 지원해 연간 7만 가구가 혜택을 누리도록 하는 것이 목표다. 그는 "요즘 4인 가족이 영화 한 번 보려면 10만원이 든다. 원주 시민의 주말 여가를 행복하게 바꾸겠다"고 말했다.

구 예비후보는 "오늘 약속드린 인생2막 종합지원센터, 청년 2만명·기업 2000곳을 잇는 일자리 매칭 플랫폼, 가구당 10만원 여가바우처는 모두 원주의 '도시 체력'을 키우는 정책"이라며 "청년이 뛰고 여성이 일하고 신중년이 다시 서고 문화가 권리가 되는 도시, 그것이 내가 말하는 활력원주"라고 강조했다.

이어 "강한 체력으로 무장한 활력원주는 결국 사람의 문제"라며 "모든 세대가 활력 있게 살아갈 경제적·사회적 여건을 조성하는 일, 구자열이 해내겠다. 함께해 달라"고 지지를 호소했다.

onemoregive@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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