구자열 예비후보 "청년이 뛰고 신중년이 다시 서는 '활력원주' 만들겠다"

'T5 미래구상' 네 번째 비전 발표…인생2막 종합지원센터·청년일자리 매칭 플랫폼·가족 여가바우처 제시

"은퇴는 끝이 아니라 재출발의 원점…문화기본소득으로 연 7만 가구 여가권 보장"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 예비후보는 17일 기자회견을 열고 '반값원주·첨단원주·매력원주'에 이어 네 번째 비전인 '활력원주' 구상을 발표했다.

구 예비후보는 "일자리는 심장, 돌봄은 혈관, 매력은 근육"이라며 "청년·여성·신중년·가족의 삶 전반을 다시 설계해 멈춰버린 원주의 심장을 다시 뛰게 하겠다"고 말했다.

구 예비후보는 "도시의 활력은 구호가 아니라 시민 한 사람 한 사람의 삶을 지탱하는 체력"이라며 "청년의 눈빛이 살아 있고, 주부가 활기차게 생활하며 골목에 불이 켜지고 가족의 주말이 살아 숨 쉬는 도시가 내가 꿈꾸는 활력 있는 원주"라고 강조했다.

구자열 예비후보가 '활력원주' 구상안을 발표하고 있다.[사진=구자열 선거사무소] 2026.03.17 onemoregive@newspim.com

그는 성별·생애주기·경제상태에 따라 다른 시민 삶을 겨냥해 ▲청년창업·일자리·주거 혁신 ▲주부 여성 경제활동 활성화 ▲인생2막 신중년 정책▲가족생활 문화정책▲돌봄·폭력·생활안전 혁신 등 5개 테마와 25개 실천공약을 제시했다.

첫 번째 핵심 공약은 '인생2막 종합지원센터' 설치다. 구 예비후보는 "40·50대 조기퇴직이 일상이 됐지만 신중년은 여전히 정책의 사각지대에 있다"며 "퇴직은 개인 문제가 아니라 건강·관계·가계가 한꺼번에 흔들리는 사회 문제"라고 진단했다.

그러면서 "건강·심리·재무·경력·돌봄을 한 곳에서 진단하고 각자에게 맞는 인생 후반기 로드맵을 짜주는 원스톱 패키지 센터를 만들겠다"며 "일자리·창업·복지·의료 서비스로 즉시 연계하고 사후관리까지 책임지겠다. 원주에서 은퇴는 끝이 아니라 재출발의 원점이 될 것"이라고 했다.

두 번째로는 '청년일자리 매칭 플랫폼' 구축을 약속했다. 그는 "청년은 일자리가 없다고 하고 기업은 사람을 못 구한다고 아우성인데, 본질은 정보가 흩어져 서로를 못 찾는 미스매치 문제"라며 "원주형 청년일자리 매칭 플랫폼으로 이 악순환을 끊겠다"고 밝혔다.

단순 구인·구직 게시판이 아니라 청년이 한 번 등록하면 역량·경력·희망직무를 정리해두고 기업이 채용 공고를 올리면 AI가 적합 인재를 자동 추천하는 구조를 구상했다. 서류준비, AI 모의면접, 영상면접까지 원스톱 지원하고, 부족한 역량은 대학·기업 연계 직무훈련으로 보완하며 취업 후에는 정착지원 포인트를 지급해 '원주에 머무는 일자리'를 만들겠다는 계획이다.

구 예비후보는 "2028년까지 참여 청년 2만명, 기업 2000곳을 확보하고 매칭 성공률을 50%까지 끌어올리겠다"며 "원주 청년의 취업 준비가 더 이상 외로운 정보전이 되지 않게 하겠다"고 덧붙였다.

여성 공약으로는 경력단절여성 지원을 내세웠다. 구 예비후보는 "출산과 돌봄 때문에 일을 멈춘 여성들이 다시 사회로 돌아오도록 재취업 교육과 여성 공공일자리를 확대하겠다"며 "우선 '건강케어매니저 100명'을 양성해 시민 건강관리와 주부 일자리를 동시에 만들겠다"고 말했다.

이어 "경력단절을 개인 책임으로 돌리지 않고 사회가 함께 해결해야 할 문제로 인식하겠다"며 "여성이 경력을 이어가고 다시 도전할 수 있는 원주를 만들겠다"고 했다.

세 번째 핵심 공약은 '문화기본소득'을 지향하는 가족 여가바우처 도입이다. 구 예비후보는 "현장에서 만난 시민들은 쉬고 싶어도 시간도, 돈도 없다고 하소연한다. 가족이 지치면 도시가 지친다"며 "원주 시민에게 여가문화가 특권이 아니라 생활권의 기본이 되도록 문화기본소득을 도입하겠다"고 밝혔다.

구상에 따르면 가구당 연 10만원 수준의 여가바우처를 원주사랑상품권으로 지급해 영화·공연·체육·관광·숙박 등 지역 내 여가·문화 소비에 바로 쓸 수 있게 한다. 맞벌이·저소득·다자녀·한부모·다문화 가정을 우선 지원해 연간 7만 가구가 혜택을 누리도록 하는 것이 목표다. 그는 "요즘 4인 가족이 영화 한 번 보려면 10만원이 든다. 원주 시민의 주말 여가를 행복하게 바꾸겠다"고 말했다.

구 예비후보는 "오늘 약속드린 인생2막 종합지원센터, 청년 2만명·기업 2000곳을 잇는 일자리 매칭 플랫폼, 가구당 10만원 여가바우처는 모두 원주의 '도시 체력'을 키우는 정책"이라며 "청년이 뛰고 여성이 일하고 신중년이 다시 서고 문화가 권리가 되는 도시, 그것이 내가 말하는 활력원주"라고 강조했다.

이어 "강한 체력으로 무장한 활력원주는 결국 사람의 문제"라며 "모든 세대가 활력 있게 살아갈 경제적·사회적 여건을 조성하는 일, 구자열이 해내겠다. 함께해 달라"고 지지를 호소했다.

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