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"1500원 고착화 경고"…고환율 체제 진입 우려

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은행권 "아직 1500원대 돌입 상황 아니다"
이란 전쟁 장기화 땐 '고환율 체제' 진입 우려
유가·원자재 상승 → 통화정책 제약 → 스태그 압력

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이란 전쟁 여파로 달러/원 환율이 주간 거래 기준 처음으로 1500원을 돌파하면서 한국 경제가 '고환율 체제'로 진입할 수 있다는 경고가 커지고 있다. 환율 상승이 일시적 충격을 넘어 구조적 흐름으로 굳어질 경우 수입 물가 상승과 금리 인하 제약이 동시에 나타나는 복합 위기 가능성도 제기된다.

18일 은행권에 따르면 이번 환율 급등의 핵심 변수는 전쟁 자체보다 유가와 원자재 가격 흐름에 있다는 분석이 지배적이다. 특히 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서 장기간 유지될 경우 달러/원 환율 역시 1500원대에 안착할 가능성이 크다는 전망이다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트레이트 [사진=로이터 뉴스핌]

민경원 우리은행 연구원은 "현재 환율 상승은 구조적 수급 불균형이라기보다 단기 충격 성격이 강하다"며 "수출업체 환헤지와 정책 대응 여력이 존재하는 만큼 1500원대가 바로 고착화될 가능성은 낮다"고 진단했다. 그는 다만 "투기적 수요가 유입될 경우 일시적인 1500원 상회 시도는 가능하지만 이를 지속적으로 넘어서기는 쉽지 않을 것"이라고 덧붙였다.

민 연구원은 "유가가 100달러를 넘기느냐가 핵심이라는 말도 있지만, 전쟁 대비 지금 유가가 고점 대비 39% 정도 올라왔는데 여기서 더 올라갈지가 중요한 것 같다"라며 "우크라이나 전쟁이나 작년 12일 전쟁처럼 현재 레벨을 유지하다가 잠시 꺾였다가 올라가는 등 상황을 거쳐 안정될 것인지, 그냥 점진적으로 안정될 것인지 봐야 한다.

시장에서는 환율의 방향을 가르는 분기점으로 '유가 100달러'를 지목하고 있다. 유가가 해당 수준을 돌파해 장기화될 경우 에너지 가격 상승이 전방위적인 물가 상승으로 이어지면서 환율 상승 압력이 구조화될 수 있기 때문이다.

이낙원 농협은행 FX파생전문위원은 "유가가 100달러에 안착하지 못하면 환율 역시 1500원대에서 머물기 어렵다"면서도 "반대로 유가가 100~120달러 구간에서 장기화될 경우 1500원이 새로운 기준선이 될 수 있다"고 말했다.

전쟁 장기화 여부도 핵심 변수다. 금융권에서는 통상 지정학적 충돌이 한 달 이상 이어질 경우 에너지와 원자재 공급 차질이 현실화되며 시장 영향이 본격화된다고 보고 있다.

민 연구원은 "우크라이나 전쟁 사례처럼 초기에는 에너지 가격이 급등하고 이후 산업 전반으로 충격이 확산된다"며 "헬륨 등 반도체 공정에 필요한 원자재 공급 차질이 발생할 경우 생산 지연과 비용 상승이 동시에 나타날 수 있다"고 설명했다. 실제로 일부 원자재와 비료 가격은 이미 상승 조짐을 보이고 있다.

이유정 하나은행 연구위원은 전쟁 장기화를 기본 시나리오로 보고 있다. 그는 "전쟁 초기에는 변동성이 크게 확대되지만 시간이 지나면서 시장이 적응하는 경향이 있다"며 "더 중요한 것은 유가 상승이 주요국 통화정책에 어떤 영향을 미치느냐"라고 말했다. 이어 "에너지 가격 상승이 금리 인하를 제약하는 수준으로 이어질 경우 환율 상승 압력은 더 커질 것"이라고 내다봤다.

이 연구원은 "유가는 지난 번에 119달러를 갔었기 때문에 일단 120달러까지는 갈 수 있다고 본다"라며 "우크라이나전쟁 때는 130달러까지 갔었기 때문에 2차로는 거기까지 갈 수 있다고 보고 있다"고 했다.

시장에서는 환율이 1500원대에서 장기 고착화될 경우 한국 경제의 구조 자체가 바뀔 수 있다는 우려도 나온다. 수입 물가 상승이 상시화되면서 소비 여력이 약화되고, 금리 인하를 통한 경기 부양도 어려워지는 '고환율·고물가·저성장' 구조가 고착될 수 있기 때문이다. 특히 에너지와 원자재 의존도가 높은 산업 구조상 기업들의 비용 부담이 확대되면서 수출 경쟁력에도 부담으로 작용할 수 있다는 지적이다.

정책 대응 여력도 시험대에 오를 전망이다. 정부와 외환당국은 구두 개입과 시장 안정 조치를 통해 환율 상승 속도를 조절할 수 있지만, 상승 압력이 장기화될 경우 통화정책 운용 폭이 제한될 수밖에 없다. 환율 상승 국면에서 금리를 인하할 경우 자본 유출 가능성이 커지기 때문이다.

이 전문위원은 "당국의 방어 의지는 분명하지만 상황이 장기화될 경우 1500원대가 새로운 기준이 되는 시점이 올 수 있다"며 "그 시기는 1년 내외가 될 가능성이 있다"고 전망했다.

코로나19 이전 1100원대였던 환율이 팬데믹과 우크라이나 전쟁을 거치며 1200원, 1300원대로 단계적으로 올라선 것처럼 이번 이란 전쟁이 장기화될 경우 또 한 번의 '환율 레벨업'이 현실화될 수 있다는 분석도 나온다. 시장의 관심은 이제 단순한 단기 변동성이 아니라, 한국 경제가 새로운 환율 체제에 진입할지 여부로 옮겨가고 있다.

dedanhi@newspim.com

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래미안원베일리, 보유세 2855만원 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 공시가격이 33% 오른 서울 서초구 반포동 래미안원베일리 전용 84㎡의 재산세와 종합부동산세가 지난해보다 56% 가량 늘어난 2800만원 가량 부과될 예정이다. 또 재건축이 추진되는 강남구 압구정동 신현대아파트 전용 111㎡의 경우 공시가는 36% 늘었지만 보유세는 57% 인상된 2919만원이 될 것으로 전망된다.  17일 국토교통부가 발표한 '2026년 공동주택 공시가격안'에 따르면 올해 공시가격이 크게 오른 서울 강남3구와 마·용·성을 비롯한 서울 한강벨트 고가 아파트의 부동산 보유세는 지난해보다 50% 이상 오를 전망이다.  먼저 2023년 8월 입주해 입주 3년차를 맞은 서초구 반포동 래미안원베일리의 경우 전용 84㎡의 공시가격은 지난해 34억3600만원에서 45억6900만원으로 33.0% 올랐다. 이 아파트의 재산세와 종합부동산세를 비롯한 주택 보유세는 지난해 1829만원에서 2855만원으로 56.1% 오른다.  강남구 압구정동 신현대9차 전용 111㎡의 공시가격은 지난해 34억7600만원에서 47억2600만원으로 36% 올랐으며 보유세는 1858만원에서 2919만원으로 57.1% 늘어난다. 올해 공시가격이 17억2300만원으로 지난해(13억1600만원) 대비 30.9% 오른 마포래미안푸르지오 전용 84㎡ 올해 보유세는 439만원으로 지난해(289만원)보다 52.1% 증가하게 됐다.  이처럼 지난해 한해 동안 서울 강남3구와 마·용·성(마포·용산·성동구)을 비롯한 서울 한강벨트 지역의 고가 아파트들이 큰 폭으로 공시가격이 오르자 재산세와 종합부동산세를 비롯한 주택 보유세는 더 크게 뛰고 있다. 올해 전국 공동주택 공시가격은 9.16% 올랐지만 17개 시·도 가운데 전국 평균을 넘어선 공시가격 상승률을 보인 시·도는 18.67%인 서울 한 곳 뿐이다. 나머지 시·도 중에선 경기와 세종, 울산, 전북이 각각 6.38%, 6.27%, 5.22%, 4.32% 올랐을 뿐 1%대 이하의 낮은 공시가 상승률을 보였다.  서울에서도 강남3구와 한강벨트 자치구의 공시가격이 두드러진 상승을 기록했다. 강남3구의 공시가는 1년 새 24.7% 올랐으며 성동·용산구와 같은 한강벨트 자치구의 상승률은 23.13%를 보였다. 그 외 자치구 공시가 상승률은 6.93%이다. 이에 따라 강남3구 고가 아파트의 보유세 상승이 큰폭으로 일어난 상태다.  실제 송파구 잠실동 잠실엘스 84㎡는 1년새 25.5% 오른 23억3500만원의 공시가격을 기록했다. 이 아파트 보유세는 859만원으로 전년(582만원)대비 47.6% 증가한 상태다. 용산구 이촌동 용산한가람 84㎡는 지난해보다 26.0% 오른 20억8800만원의 공시가격을 보이며 재산세와 종부세를 합친 보유세는 260만원이 나올 것으로 예상되고 있다. 또 공시가격이 20억8800만원인 성동구 행당동 서울숲 리버뷰자이 전용 84㎡의 보유세는 지난해 477만원에서 올해 676만원으로 뛰었다.  반면 공시가격이 큰 폭으로 오르지 않은 비한강벨트 자치구 중저가 아파트의 보유세 부담은 그리 크지 않을 전망이다. 종합부동산세가 부과되지 않는데다 재산세가 크게 늘지 않아서다. 노원구 공릉동 풍림아파트 전용 84㎡는 지난해 5억2400만원의 공시가격에서 올해 5억5800만원으로 6.5% 올랐다. 이 아파트 보유세는 66만원에서 71만원으로 7.1% 뛰었다. 또 도봉구 방학동 대상타운 현대아파트 전용 84㎡의 올해 공시가격은 5억2100만원으로 지난해보다 3.8% 뛰었고 재산세는 62만원에서 66만원으로 5.1% 올랐다.  다주택 보유자의 보유세 부담도 지난해보다 더 크게 늘어날 전망이다. 국토부 관계자는 "통상 보유세는 공시가격 상승폭보다 더 많이 증가한다"며 "지난해는 강남3구와 서울 한강벨트, 경기 과천, 분당의 아파트 가격이 크게 오른 만큼 이들 지역 고가 주택의 세 부담도 함께 늘어날 것"이라고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-03-17 15:01
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BTS 공연 33시간 車 없는 거리 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연에 약 26만명 운집이 예상되자 경찰이 광화문 일대 차량 이동을 33시간 통제하고 인근 빌딩 옥상 출입도 제한한다. 경찰은 특히 총기 반출까지 제한하며 테러도 대비한다. 17일 경찰과 서울시에 따르면 BTS 광화문광장 공연 하루 전인 오는 20일 오후 9시부터 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 광화문~서울시청 앞 서울광장 구간 차량 이동이 전면 통제된다. [서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 관광객들이 16일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에 설치된 방탄소년단 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)' 대형 홍보물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.16 kunjoo@newspim.com 광화문 바로 앞길인 사직로·율곡로 구간은 적선교차로에서 동십자교차로까지 공연 당일 오후 4시부터 오후 11시까지 7시간 동안 통제된다. 지하철역 광화문역~종각역을 지나는 새문안로·종로 구간은 행사 당일 오후 7시부터 11시까지 오후 4시간 동안 통제된다. 광화문 일대 지하철 일부 구간은 무정차로 운행된다. 지하철 5호선 광화문역은 오후 2시부터 오후 10시까지, 1·2호선 시청역과 3호선 경복궁역은 오후 3시부터 오후 10시까지 무정차 통과한다. 해당 시간대 지하철역 출입구도 모두 폐쇄된다. 광화문 근처에 있는 을지로입구역과 종각역, 안국역 등도 필요시 무정차 통과한다. 세종대로 등을 지나는 버스 62개 노선도 임시 우회해 운행한다. 경복궁과 세종문화회관 등 광화문광장 주변 문화 관람 시설도 공연 당일 문을 닫는다. 광화문광장 일대 서울시 공공 자전거 '따릉이' 대여소 58곳도 임시 폐쇄한다. 경찰과 서울시는 KT광화문 빌딩과 교보생명빌딩 등 광화문 광장 인근 건물 31곳 옥상 출입도 통제한다. 경찰은 테러 대비를 위해 공연 당일 전후로 민간 소유 총기 출고도 금지한다. 경찰은 공연 당일 광화문광장 일대에 약 26만명이 모인다고 전망했다. 경찰은 2022년 발생한 '이태원 참사'와 같은 압사 사고 예방에 총력을 기울인다. 경찰은 이를 위해 광화문광장 북쪽부터 시청역까지 구간을 펜스로 둘러 지역을 구분하고 출입문 31개를 만들어 인파 이동을 분산한다. 출입문마다 금속 탐지기를 설치해 흉기 등 위협 물품도 검문 검색한다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 21일 광화문 광장 일대에서 열리는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)' 공연을 앞두고 16일 오전 서울 종로구 광화문 광장에 공연 특설무대가 설치되고 있다. 2026.03.16 gdlee@newspim.com 경찰은 이번 공연 관리에 경찰관 약 6500명을 투입한다. 경찰버스, 조명 차량은 물론이고 접이식 펜스 등 집회·시위 관리 장비 5400점도 투입한다. 서울소방재난본부는 응급 상황 대비를 위해 소방·구급차 99대를 현장에 배치한다. 경찰은 공연 관람객이 바로 귀가하지 않고 이태원이나 홍대 등으로 이동할 가능성도 대비한다. 경찰은 공연이 끝나는 오후 9시 해당 지역에 경력을 미리 배치해 우발 상황도 대비한다. 이재명 대통령은 이날 오전 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 "세계가 주목하는 BTS 광화문 공연이 며칠 앞으로 다가왔다"며 "행정안전부와 경찰, 소방 등 모든 관계부처는 각별한 경각심을 가지고 발생 가능한 모든 상황에 철저하게 대비하라"고 주문했다. ace@newspim.com 2026-03-17 12:01

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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