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CJ제일제당 글로벌 투자 가속…슈완스 중심 북미 전략 본격화

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1조7000억 투자 지속하지만 바이오 둔화·과징금 부담 요인
글로벌 공장 증설·바이오 투자 확대…차입·지급보증 늘며 재무 리스크도 확대
비비고 만두 미국 점유율 40%…슈완스 유통망·CJ대한통운 물류 결합
미국 식품시장 2조 달러…K푸드 점유율 확대 여부가 투자 성패 가를 전망

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 올해도 1조7000억 원이 넘는 대규모 투자를 이어가며 글로벌 확장에 속도를 내고 있다. 특히 미국 냉동식품 기업 슈완스의 완전 인수를 추진하면서 추가 투자도 불가피할 전망이다. 다만 이 같은 공격적인 투자 확대에 따른 재무 부담 역시 CJ제일제당이 감당해야 할 과제로 남는다.

[이미지= CJ제일제당]

◆ 글로벌 투자 확대…슈완스 중심 북미 전략 가속

17일 CJ제일제당이 전날 공시한 사업보고서에 따르면 유형·무형자산 투자 규모는 총 1조7517억 원으로 전년 대비 6134억 원 증가했다. 글로벌 공장 증설과 바이오 생산 확대, 냉동식품 공장 확장 등 굵직한 투자 계획이 이어지면서 자금 수요가 커졌기 때문이다. CJ제일제당은 최근 몇 년간 매년 비슷한 수준의 대규모 투자를 이어오고 있다. 올해도 역시 숨가쁘게 '글로벌 확장' 전략에 속도를 낼 것이라는 신호다. 

특히 CJ제일제당은 올해부터 미국 냉동식품 회사 '슈완스 컴퍼니'의 100% 자회사화에 본격적으로 나선다. CJ제일제당은 2019년 초 약 2조 원의 기업가치로 슈완스 지분 70%를 인수했고 이후 지분을 단계적으로 늘려 2023년 기준 75.5%까지 확보했다. IB 업계에서는 현재 슈완스의 기업가치가 최소 6조 원 이상으로 평가되는 만큼 남은 지분을 확보하는 과정에서도 상당한 자금이 투입될 것으로 보고 있다.

CJ제일제당은 현재 미국 시장에서 비비고를 중심으로 햇반, 냉동 김밥, 만두, 치킨과 한식 메뉴, 고추장 등 소스류까지 다양한 제품군을 확대하고 있다. 특히 비비고 만두는 미국 만두 시장에서 점유율 약 40%로 1위를 기록하며 대표적인 K푸드 브랜드로 자리 잡았다.

업계에서는 CJ제일제당이 슈완스의 유통망과 CJ대한통운의 물류 역량, 여기에 사우스다코타에 건설 중인 미국 공장까지 연결할 경우 북미 시장에서 K푸드 유통·생산을 아우르는 플랫폼이 구축될 수 있다고 보고 있다.

미국 캔자스 살리나에 위치한 슈완스 피자공장의 새로운 생산라인. [사진= CJ제일제당]

◆ 해외 차입·지급보증…커지는 재무 부담

공격적인 글로벌 투자에는 그만큼의 재무 부담도 따른다. CJ제일제당은 해외 사업 확대 과정에서 상당한 자금을 해외 법인을 통해 조달해 왔다. 사업보고서에 따르면 CJ바이오 말레이시아와 인도네시아, 미국 슈완스 등 주요 해외 법인에는 연 4.6~5.8% 수준의 차입금이 존재한다.

또 일본 CJ푸드, 인도네시아 법인, 중국 바이오 법인 등 해외 자회사에 지급보증도 제공하고 있다. 지급보증은 자회사가 빌린 돈을 갚지 못할 경우 모회사가 대신 상환하겠다는 약속이다. 해외 사업이 예상만큼 성과를 내지 못하면 그 부담이 CJ제일제당 재무 구조로 돌아올 수 있다는 의미다.

최근에는 실적 둔화와 규제 리스크가 겹치며 재무 부담 요인이 확대되고 있다. 특히 바이오 업황 둔화가 뼈아픈 대목이다. CJ제일제당 수익성의 상당 부분을 바이오 사업이 담당하고 있기 때문이다. 여기에 공정거래위원회의 가격 담합 제재까지 더해지며 부담이 커지는 모습이다.

결국 CJ제일제당이 가장 공을 들이고 있는 미국 시장에서 얼마나 성과를 내느냐가 매우 중요해졌다. 미국 식품 시장은 약 2조 달러 규모의 세계 최대 시장이지만 한국 식품 점유율은 아직 제한적인 수준이다. CJ제일제당이 비비고 등을 앞세워 북미 시장에서 입지를 얼마나 빠르게 넓히느냐에 따라 이번 투자 전략의 성패가 갈릴 전망이다.

mkyo@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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