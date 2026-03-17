한국의결권자문, 최윤범 고려아연 회장 재선임 지지

이사 5인 선임, 분리선출 감사위원 확대 등 사측 안건 대부분 지지

"고려아연 현 경영진 측 주주가치 제고 노력, 실적 등 성과 긍정적"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국의결권자문이 오는 24일 열리는 고려아연 정기주주총회를 앞두고 발간한 의안분석보고서에서 최윤범 회장의 사내이사 선임 찬성을 비롯해 고려아연 측이 추천한 이사 전원에 대해 찬성을 권고했다.

한국의결권자문은 이사 선임안 외에도 고려아연 측 안건 대부분에 찬성했다. 고려아연의 경영 성과와 미래 성장전략 추진에 대해서도 긍정적 평가를 내리며, 현 경영진 중심의 거버넌스 체제에 대한 적극적인 지지 입장을 표명했다. 반면 MBK·영풍 측이 제안한 이사 6인 선임안, 액면분할, 집행임원제 등 대부분의 안건에 반대 의견을 밝혔다.

한국의결권자문은 고려아연 현 이사회가 추천한 최윤범 사내이사 후보, 황덕남 사외이사 후보뿐 아니라 김보영 감사위원 후보에 대해서도 찬성을 권고했다. MBK·영풍 측이 추천한 박병욱, 최연석 기타비상무이사 후보와 최병일, 이선숙 사외이사 후보 등 4인의 후보에 대해서는 모두 반대 입장을 밝혔다. MBK·영풍 측이 추천한 이사 후보가 선임될 경우 경영 안정성에 대한 사회적 우려를 야기하고, 고려아연의 주주가치 제고에도 부정적 영향을 배제하기 어렵다는 평가다.

또한, 이번 고려아연 정기주주총회의 핵심 안건인 '집중투표에 의해 선임할 이사의 수 결정'과 관련해서도 고려아연 측이 지지하는 이사 5인 선임안에 찬성했다. 분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 안과 감사위원으로서 이민호 사외이사를 분리선임하자는 회사 측 제안에도 모두 동의했다. MBK·영풍 측이 제안한 이사 6인 선임안은 올해 9월까지 분리선출 감사위원 2인을 둬야 한다는 개정 상법을 이행하기 어렵게 만든다며 부정적 입장을 피력했다.

이 외에도 한국의결권자문은 회사 측이 제안한 ▲소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화 ▲전자주주총회 제도 도입 ▲이사회 내 독립이사 구성요건 명확화 및 독립이사 명칭 변경 ▲분기배당 관련 정관 변경 등 고려아연 현 이사회가 추진하는 거버넌스 개선 안건 대부분을 지지했다.

한국의결권자문은 MBK·영풍 측 주주제안을 대부분 배척하며, 신주발행 시 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경과 집행임원제 도입 등이 불필요하다고 지적했다. 특히 집행임원제 도입은 경영권 분쟁 상황에서 경영권 확보 방안 중 하나로 제안된 점에서 MBK·영풍의 진정성과 객관성을 확인하기 어려우며, 도입 후 제도 운영의 효율성과 안정성도 담보하기 어렵다고 지적했다.

한국의결권자문은 고려아연 현 경영진과 이사회에 대해 ▲주주환원 정책의 지속적 추진으로 주주 신뢰를 제고 ▲지난해 주주총회에서 결정한 대로 1조6000억원의 자사주를 소각해 관련한 시장의 불신을 해소 ▲경영 성과를 기반으로 올해 4078억원의 배당을 실시함으로써 지난해에 이어 적극적으로 주주환원 정책을 추진 ▲9176억원의 임의적립금을 미처분이익잉여금으로 전환해 배당 등에 활용할 것으로 예상되는 점 등을 거론하며 긍정적이라고 판단했다.

또한 44년 연속 연간 흑자를 달성하며 본업의 경쟁력을 증명했으며, 미국 통합제련소 구축 등 신사업을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 주주가치 제고에 기여했다고 평가했다. 특히 경영 성과와 관련해 "제52기 영업이익이 51기 영업이익(8138억원)보다 증가한 1조1795억원을 달성하며 1조원을 넘어섰고, 당기순이익은 7715억원으로 제51기 사업연도(4292억원)에 비해 증가했으며, 투자자의 고려아연의 주식가치에 대한 평가도 꾸준히 높아지고 있다"고 설명했다.

고려아연 관계자는 "한국의결권자문은 현 경영진의 경영 성과와 기업가치 제고 행보, 주주환원 정책 등을 종합적으로 검토해 안건에 대한 의견을 밝힌 것으로 생각한다"며 "고려아연은 앞으로도 주주와 투자자, 시장 관계자 등 이해관계자와 활발히 소통을 이어가며 거버넌스 개선 작업을 지속하고 우수한 경영 성과를 이어갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com