이장우, 순댓국집 식자재 미정산 논란…"대금 전액 이미 지급"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 이장우가 운영 중인 것으로 알려진 순댓국집(상호명 호석촌)이 식자재 미정산 논란에 휩싸인 가운데, 소속사 측이 "납품 대급 전액을 계약상 거래처에 이미 지급했다"고 밝혔다.

소속사 후너스엔터테인먼트는 17일 "이장우 배우는 호석촌의 주주와 운영에 참여하고 있다. 호석촌은 납품 대금 전액을 계약상 거래처인 주식회사 무진에 이미 지급했고, 무진이 A업체에 대금을 지급하게 못하며 문제가 발생한 것"이라고 해명했다.

배우 이장우. [사진=뉴스핌DB]

앞서 이날 디스패치는 이장우가 운영하는 호석촌이 돼지 부속물 대금 4000만원을 8개월째 지급하지 않고 있다고 보도했다. 이에 따르면 천안에서 축산물 유통업체를 운영하는 A업체는 2023년 1월부터 호석촌에 돼지머리, 내장 등 부속물을 납품했으나, 대금이 제때 정산되지 않았다고 주장했다.

이와 관련해 이장우 측은 "A업체와 호석촌 또는 이장우 배우 간에는 직접적인 계약관계가 없으며, 이장우 배우가 대금을 지급하지 않은 것처럼 보도된 내용은 사실이 아니다"라고 반박했다.

이어 "일부 보도에서 언급된 '무진이 호석촌의 주인이었다'는 내용 역시 사실과 다르며, 무진은 호석촌의 지분을 보유한 적이 없다. 이장우 배우는 무진과도 아무런 관련이 없다"고 설명했다.

소속사 측은 "이러한 거래 구조 속에서 중간업체의 이행 여부를 충분히 살피지 못한 점에 대해서는 도의적 책임을 느끼고 있다"라면서 "납품업체 측이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 연락을 시도했다는 부분과 관련, 이장우 배우의 계정에는 하루에도 수십 건 이상의 메시지가 수신되고 있으며, 팔로우하지 않은 계정의 메시지는 별도의 '메시지 요청'함으로 분류되어 즉시 확인이 어려운 구조"라고 말했다.

또한 "해당 메시지를 적시에 확인하지 못한 것은 사실이나, 이를 고의적으로 회피하거나 무시한 것은 아님을 분명히 말씀드린다"라고 강조했다.

끝으로 소속사 측은 호석촌이 무진에 대금을 지급한 내역을 공개하며 "사실과 다른 내용으로 오해가 발생한 점에 대해 유감을 표하며, 사안이 원만히 해결될 수 있도록 필요한 협조를 다할 것"이라고 전했다.

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