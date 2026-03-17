경기도미술관, 개관 20주년 맞아 4종 굵직한 전시 연중 개최

소장품전 시작 미술관의 과거와 미래 잇는 전시 마련

'환대와 연대' 핵심 가치로 누구나 문턱 없이 즐길 수 있어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도미술관은 2026년 개관 20주년을 맞아 '환대와 연대'를 핵심 가치로 삼고, 누구나 문턱 없이 즐길 수 있는 다채로운 연간 프로그램을 선보인다고 17일 밝혔다.

경기도미술관 전경. [사진=경기문화재단]

소장품전 '흐르고 쌓이는'을 시작으로 교육 특별전 'G뮤지엄커넥트: 눈-길', 청년작가 그룹전 '우리의 여름에게', 대규모 국제전 '인덱스 아시아'(가제) 등 미술관의 과거와 미래를 잇는 4종의 굵직한 전시가 연중 개최된다.

이와 함께 전 생애주기를 아우르는 맞춤형 예술 교육과 다각적인 시청각 해설을 지원하는 통합 디지털 플랫폼 '디지모마', 경기도미술관 앱 등을 전면 도입한다.

이를 통해 현대미술의 진입 장벽을 획기적으로 낮추고 지역사회 및 아시아와 끈끈하게 연대하는 포용적인 공공미술관으로 새롭게 도약할 계획이다.

2006년 안산에 문을 연 이래 지역 현대미술의 허브 역할을 해온 경기도미술관은 이주와 단절, 사회·경제적 격차 등 경기 지역의 사회적 현실에 응답하며 새로운 미래를 모색한다.

이 의제는 일반 대중과 소외계층, 전문가 모두가 문턱 없이 미술관을 찾을 수 있는 '환대'와 예술을 매개로 단절된 것들을 잇는 '연대'를 두 축으로 삼는다. 이는 포용성과 공동체 참여를 핵심 가치로 삼은 국제박물관협의회(ICOM)의 개정된 미술관 정의와도 맞닿아 있다.

경기도미술관은 20주년을 맞아 미술관의 과거와 현재, 미래를 입체적으로 조망하는 총 네 종의 전시를 순차적으로 선보인다.

'흐르고 쌓이는'전은 오는 26일 개막한다. 소장품을 통해 지난 20년을 돌아보고 앞으로의 방향을 탐색하는 기획전이다. 흐르는 시간 위에 사유를 쌓아가는 과정을 은유하며, 관람객과 소장품이 만나 새로운 의미를 창출하는 전시를 지향한다.

'G뮤지엄커넥트: 눈-길'전은 5월 5일 개막한다. 로비 공간을 재편해 선보이는 교육 특별전이자 움직임 기반 전시이다. 장르의 경계를 넘나드는 융합형 공간에서 생애주기 맞춤형 프로젝트를 운영해, 입문자도 편안하게 환대받는 '쉬운 미술관'을 구현한다.

'우리의 여름에게'전은 7월 16일 개막한다. 일상성과 사회의 관계를 탐구하는 청년 예술가들의 실험적 작업을 제안하는 그룹전이다. 무한한 가능성을 지닌 청년 작가들의 시선을 통해 경기도미술관이 동시대 예술과 함께 나아갈 미래를 모색한다.

'인덱스 아시아'(가제)전은 10월 29일 개막한다. 아시아를 지리적 구분이 아닌 근대화와 자본의 생생한 흔적이 남은 공간으로 재조명하는 대규모 국제전이다. 정치, 환경, 노동 등 다양한 사회적 현안을 다룬 작품을 통해 지역사회와 아시아 전체를 예술로 연결하며 국제적 정체성을 확고히 다진다.

전시 외에 교육 프로그램도 다채롭게 운영된다. 경기도미술관 관계자는 "20주년을 맞아 기관 의제 '환대와 연대'를 실천하는 다양한 프로그램들을 2026년 연중 선보임으로써 지역사회와 함께 공명하며 공공의 문화적 가치를 확장하고자 한다"며 "자세한 일정 및 프로그램 정보는 경기도미술관 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 순차적으로 안내된다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com