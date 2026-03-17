박형준 부산시장 "국힘 공관위, 경선 올바른 방향 빠르게 결정 다행"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 국민의힘 공천관리의원회의 경선 방침에 대해 "올바른 방향으로 빠르게 결정해 다행"이라고 말했다.

박 시장은 17일 페이스북에 적은 글을 통해 "국민의힘 공관위가 부산시장 후보 경선 방침을 발표했다"며 이같이 밝혔다.

그는 "공정한 경선, 지지층을 결집시키는 경선을 통해 본선에서 반드시 승리하겠다"라며 "낙동강 전선을 기필코 사수해 부산의 미래와 대한민국의 미래를 지키겠다"고 강조했다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.03.17

앞서 16일 국민의힘 공관위에서 박형준 부산시장을 컷오프하고 주진우 국회의원을 단수 공천으로 가야 한다는 주장이 나왔다.

이에 박 시장은 "공천은 이기는 공천이어야 한다"며 "아무 기준도 없이 현역단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다"라고 반발했다.

또 이날 긴급 브리핑에서도 "공관위 내부 논의 내용이 확정되지도 않은 채 외부로 흘러나오는 것은 심각한 정치적 타격"이라며 "경선을 준비하는 현역 단체장에게 이런 방식은 온당치 못하다"고 직격했다.

그는 "단체장 선거는 국회의원 선거와 다르다"며 "기준과 근거 없이 현역 단체장을 자르는 것은 혁신 공천이 아니라 선거를 망치는 길이다. 공천은 공정해야 하며, 부산 시민의 뜻을 왜곡하는 시도는 중단돼야 한다"고 목소리를 높였다.

주진우 의원 또한 페이스북을 통해 "공관위에서 부산시장 후보 단수 공천에 대한 논의가 있다는 언론 보도를 접했으며 경선을 진심으로 원한다"고 전했다.

그러면서 "부산의 경제 위기를 극복하기 위해 박형준 시장과 새로운 비전으로 당당히 경쟁하겠다"며 "어떤 어려움 속에서도 늘 정도를 걸어왔고 정면 돌파를 선택해 왔다"고 강조했다.

이어 "그것이 부산과 우리 당을 승리로 이끄는 길이라고 생각한다"며 "존경하는 이정현 위원장님을 비롯한 공관위원님들께 정중히 경선을 요청 드린다"고 했다.

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