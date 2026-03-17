[핌in대전] 왕옌청, 4.1이닝 6K 무실점...볼넷 1개로 줄이며 제구 안정

지난 경기 3이닝 3실점 5볼넷과 대조적

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 한화 이글스 아시아쿼터 좌완 투수 왕옌청이 지난 경기의 아쉬움을 말끔히 씻어냈다.

왕옌청은 17일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와 2026 KBO 시범경기에서 선발 등판했다. 두산 타선을 4.1이닝 6탈삼진 무실점으로 틀어 막았다.

[대전=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 왕옌청이 17일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와 2026 KBO 시범경기에서 선발 등판해 힘차게 투구하고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.17 football1229@newspim.com

1회 박찬호를 2루수 땅볼로 처리하며 투구를 시작한 왕옌청은 2번타자 정수빈을 3구 삼진으로 처리했다. 다즈 카메론에게 안타를 맞았지만, 4번 양의지를 포수 앞 땅볼로 처리하며 1회를 마쳤다.

2회에는 강승호에게 좌중간 2루타를 맞으며 불안하게 출발했다. 하지만 양석환과 안재석을 헛스윙 삼진으로 잡아냈다. 마지막에는 오명진을 루킹 삼진으로 돌려세우며 3타자 연속 삼진을 기록했다. 3회 역시 유격수 땅볼 2개와 삼진으로 삼자범퇴로 이닝을 깔끔하게 마무리했다.

왕옌청은 4회 2사 후 다소 흔들렸다. 카메론과 양의지를 땅볼로 처리했지만, 강승호와의 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 내줬다. 이후 양석환까지 사구로 출루시켰다. 하지만 풀카운트 승부 끝에 안재석을 시속 126km의 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡으며 위기를 탈출했다.

4회까지 투구수 71개를 기록한 왕옌청은 5회에도 등판했다. 선두타자 오명진에게 안타를 맞았지만 김민석을 좌익수 플라이로 처리 후 김도빈과 교체돼 이날 투구를 마쳤다. 김도빈이 이닝을 깔끔하게 막으며 왕옌청은 무실점을 기록했다. 이후 왕옌청이 더그아웃에서 실점을 막은 김도빈에게 감사인사를 하는 장면도 포착됐다.

왕옌청은 이날 78개의 공을 던졌다. 포심 패스트볼 26개와 투심 패스트볼 25개를 앞세웠다. 포심은 최고 구속 148km, 평균 구속 145km를 찍었다. 투심은 최고 145km, 평균 143km를 기록했다. 슬라이더 17개, 커브 9개, 체인지업 1개를 섞었다. 왕옌청은 결정구 슬라이더를 통해 삼진 4개를 속아내 쾌조의 컨디션을 증명했다.

[대전=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 왕옌청이 17일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와 2026 KBO 시범경기에서 선발 등판해 공을 던지고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.17 football1229@newspim.com

무엇보다 이날 볼넷을 줄인 게 고무적이었다. 왕옌청은 지난 12일 삼성과의 시범경기 개막전에 등판해 3이닝 3실점했다. 탈삼진 3개를 기록했지만, 볼넷을 5개 내줬다. 그러나 이날 3회까진 볼넷이 없었고, 4회에만 볼넷 1개와 사구 1개를 기록했다. 이날 왕옌청은 스트라이크는 50개, 볼 28개를 기록하며 제구력 측면에서 안정감을 보였다.

한화 선발진은 현재 외국인 용병 윌켈 에르난데스와 오웬 화이트가 원투펀치를 이룬다. 여기에 왕옌청까지 이날 호투하며 한화의 새로운 선발진에 대한 기대감은 더 커졌다.

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