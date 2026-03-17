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[핌in대전] 왕옌청, 4.1이닝 6K 무실점...볼넷 1개로 줄이며 제구 안정

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지난 경기 3이닝 3실점 5볼넷과 대조적

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 한화 이글스 아시아쿼터 좌완 투수 왕옌청이 지난 경기의 아쉬움을 말끔히 씻어냈다.

왕옌청은 17일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와 2026 KBO 시범경기에서 선발 등판했다. 두산 타선을 4.1이닝 6탈삼진 무실점으로 틀어 막았다. 

[대전=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 왕옌청이 17일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와 2026 KBO 시범경기에서 선발 등판해 힘차게 투구하고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.17 football1229@newspim.com

1회 박찬호를 2루수 땅볼로 처리하며 투구를 시작한 왕옌청은 2번타자 정수빈을 3구 삼진으로 처리했다. 다즈 카메론에게 안타를 맞았지만, 4번 양의지를 포수 앞 땅볼로 처리하며 1회를 마쳤다.

2회에는 강승호에게 좌중간 2루타를 맞으며 불안하게 출발했다. 하지만 양석환과 안재석을 헛스윙 삼진으로 잡아냈다. 마지막에는 오명진을 루킹 삼진으로 돌려세우며 3타자 연속 삼진을 기록했다. 3회 역시 유격수 땅볼 2개와 삼진으로 삼자범퇴로 이닝을 깔끔하게 마무리했다.

왕옌청은 4회 2사 후 다소 흔들렸다. 카메론과 양의지를 땅볼로 처리했지만, 강승호와의 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 내줬다. 이후 양석환까지 사구로 출루시켰다. 하지만 풀카운트 승부 끝에 안재석을 시속 126km의 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡으며 위기를 탈출했다.

4회까지 투구수 71개를 기록한 왕옌청은 5회에도 등판했다. 선두타자 오명진에게 안타를 맞았지만 김민석을 좌익수 플라이로 처리 후 김도빈과 교체돼 이날 투구를 마쳤다. 김도빈이 이닝을 깔끔하게 막으며 왕옌청은 무실점을 기록했다. 이후 왕옌청이 더그아웃에서 실점을 막은 김도빈에게 감사인사를 하는 장면도 포착됐다.

왕옌청은 이날 78개의 공을 던졌다. 포심 패스트볼 26개와 투심 패스트볼 25개를 앞세웠다. 포심은 최고 구속 148km, 평균 구속 145km를 찍었다. 투심은 최고 145km, 평균 143km를 기록했다. 슬라이더 17개, 커브 9개, 체인지업 1개를 섞었다. 왕옌청은 결정구 슬라이더를 통해 삼진 4개를 속아내 쾌조의 컨디션을 증명했다.

[대전=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 왕옌청이 17일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와 2026 KBO 시범경기에서 선발 등판해 공을 던지고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.17 football1229@newspim.com

무엇보다 이날 볼넷을 줄인 게 고무적이었다. 왕옌청은 지난 12일 삼성과의 시범경기 개막전에 등판해 3이닝 3실점했다. 탈삼진 3개를 기록했지만, 볼넷을 5개 내줬다. 그러나 이날 3회까진 볼넷이 없었고, 4회에만 볼넷 1개와 사구 1개를 기록했다. 이날 왕옌청은 스트라이크는 50개, 볼 28개를 기록하며 제구력 측면에서 안정감을 보였다. 

한화 선발진은 현재 외국인 용병 윌켈 에르난데스와 오웬 화이트가 원투펀치를 이룬다. 여기에 왕옌청까지 이날 호투하며 한화의 새로운 선발진에 대한 기대감은 더 커졌다.

football1229@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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