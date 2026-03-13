전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.13 (금)
스포츠 국내스포츠

[핌in대전] 제구 무너진 왕옌청... 한화 김경문 감독 "지금 흔들리는 게 낫다"

[대전=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한화의 김경문 감독이 시범경기 첫 등판에 나선 아시아쿼터 투수 왕옌청(대만)의 투구에 대해 아쉬움과 기대를 동시에 드러냈다.

한화는 12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 시범경기에서 삼성에 3-12로 크게 패했다. 시범경기 첫날부터 대량 실점을 허용하며 아쉬운 결과를 남겼다.

[서울=뉴스핌] 한화의 왕옌청이 지난 12일 삼성과의 시범경기에서 선발 등판했다. [사진 = 한화 이글스] 2026.03.13 wcn05002@newspim.com

이날 선발로 마운드에 오른 선수는 아시아쿼터로 영입한 왕옌청이었다. 기대 속에 첫 실전에 나섰지만 내용은 만족스럽지 못했다. 왕옌청은 3이닝 동안 2안타를 허용했고, 사사구를 무려 5개나 내주며 흔들렸다. 삼진 3개를 잡았지만 결국 3실점(3자책점)을 기록하며 마운드를 내려왔다.

특히 문제는 제구였다. 왕옌청은 이날 총 68개의 공을 던졌는데 이 가운데 스트라이크는 38개, 볼은 29개였다. 볼 비율이 높은 편이었고, 변화구 제구가 안정되지 않았다. 특히 커브의 제구가 크게 흔들렸다. 이날 커브를 6차례 던졌지만 스트라이크 판정을 받은 공은 단 1개뿐이었다.

삼성 타선을 상대로 부진한 모습은 이번이 처음이 아니다. 왕옌청은 지난 3일 일본 오키나와 스프링캠프 연습경기에서도 삼성 타선을 상대해 3이닝 4실점을 기록한 바 있다. 결과적으로 삼성과의 두 차례 실전에서 모두 불안한 투구를 남기며 과제를 확인했다.

김경문 감독은 경기 후 왕옌청의 투구에 대해 냉정하면서도 기대 섞인 평가를 내렸다. 김 감독은 "오키나와에서도 삼성전에 나와서 점수를 줬다. 그때는 4점이었고 어제(12일)는 3점이었다"라며 "지금 완벽한 모습을 보여주면 좋겠지만, 오히려 지금 부족한 점이 드러나는 것이 준비할 시간을 생각하면 나쁘지만은 않다"라고 말했다.

이어 구속에 대해서는 긍정적인 평가를 덧붙였다. 김 감독은 "구속은 시속 145km 정도까지 나왔다. 앞으로 2~3km 정도는 더 올라올 수 있을 것이라고 생각한다"라며 "결국 시즌이 시작되면 자기 역할은 충분히 해줄 것으로 본다"라고 기대감을 나타냈다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=류현진이 지난 8일(한국시간) WBC 1라운드 대만전에서 투구하고 있다. 2026.3.9 psoq1337@newspim.com

한편 현재 한화 선수들 가운데 일부는 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가하고 있다. 노시환, 문현빈, 류현진, 정우주 등이 대표팀에 합류해 대회를 치르고 있다.

특히 베테랑 좌완 류현진은 14일 오전 7시 30분(한국시간) 미국에서 열리는 도미니카공화국과의 WBC 8강전 선발 투수로 예고된 상황이다.

김 감독은 류현진의 선발 등판에 대해 기대를 드러냈다. 그는 "미국에서 많이 상대해 본 타자들이기 때문에 자기 역할을 해줬으면 좋겠다"라며 "도미니카공화국처럼 강한 팀을 상대하면 오히려 부담 없이 던질 수도 있다. 이변이 일어났으면 좋겠다"라고 말했다.

이어 류현진의 자기 관리 능력도 높이 평가했다. 김 감독은 "이 나이에 대표팀에 선발됐다는 것 자체가 대단하다. 몸 관리가 동반되지 않으면 불가능한 일"이라며 "류현진의 팔 스윙은 무리한 동작이 아니다. 어린 투수들이 보고 배울 만한 부분"이라고 설명했다.

대표팀에 합류한 젊은 선수들의 경험 역시 긍정적인 요소로 바라봤다. 김 감독은 "문현빈이나 노시환, 정우주 같은 선수들이 WBC 같은 큰 대회를 경험하는 건 큰 도움이 될 것"이라며 "TV로만 보던 세계적인 선수들을 직접 상대하는 경험은 선수들에게 분명히 의미가 있다"라고 말했다. 또한 "류현진이 후배들에게 많은 이야기를 해줄 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 한화의 황준서가 지난 2월 24일 삼성과의 스프링캠프 연습 경기에서 등판했다. [사진 = 한화 이글스] 2026.03.13 wcn05002@newspim.com

한편 한화는 이날도 삼성과 시범경기를 이어간다. 한화는 오재원(중견수)-요나탄 페라자(우익수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-이진영(좌익수)-하주석(2루수)-박정현(3루수)-허인서(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

선발 투수는 팀의 3년 차 좌완 황준서다. 김경문 감독은 황준서의 투구 수를 40~50개 정도로 계획하고 있다고 밝혔다.

외야 라인업에도 변화가 있다. 전날 좌익수로 나섰던 한지윤 대신 2점 홈런을 기록한 이진영이 선발로 기용됐다. 김 감독은 외야 경쟁 구도에 대해 "한지윤을 기용하는 것도 다른 선수들에게 긴장감을 주기 위한 측면이 있다"라며 "현재 이진영과 최인호 모두 좋은 컨디션을 보이고 있다. 선수들의 상태를 보면서 기용을 결정할 생각"이라고 설명했다.

wcn05002@newspim.com

