민주당 부산 사하구청장, 김태석 예비후보로 단일화 합의…"국힘 일당 독주 견제"

전원석, 김태석 지지 및 선대위원장

사하구 승리로 국민의힘 견제 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산 사하구청장 김태석 예비후보와 전원석 예비후보가 지방선거 승리를 위해 후보 단일화에 합의했다.

이들은 17일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전원석 예비후보는 본선 경쟁력이 더 있는 것으로 나타난 김태석 예비후보를 민주당 사하구청장 단일 후보로 지지한다"고 밝혔다

더불어민주당 사하구청장 김태석·전원석 예비후보가 17일 부산시의회 브리핑룸에서 후보 단일화와 관련해 기자회견을 하고 있.[사진=부산시의회] 2026.03.17

두 예비후보는 이재명 정부의 성공적인 국정 운영을 뒷받침하고 국민의힘의 일당 독주를 견제하기 위해 민주당이 사하구에서 반드시 승리해야 한다는 데 뜻을 모았다.

합의문에 따르면 전원석 예비후보는 김태석 예비후보를 민주당 사하구청장 단일 후보로 지지하며 즉시 선거 준비를 중단하기로 했다. 또 김 후보의 본선 승리를 위해 선대위원장을 맡아 지원하고 민주당 부산시당 공천심사위원회에 김 후보의 단수공천을 요청하기로 했다.

전원석 예비후보는 "사하구청장 도전은 중단하지만 부산시의원으로서의 역할은 계속하겠다"며 "민주당 시장이 당선되면 성공적인 시정을 돕고, 상대당 시장이 당선될 경우에는 야당 의원으로서 견제 역할을 다하겠다"고 말했다.

그는 재선 시의원 출마 의사도 공식화하며 "부산 시민의 행복과 사하구민의 웃음을 위해 최선을 다하겠다. 끝까지 응원해주시면 당선으로 보답하겠다"고 전했다.

김태석 예비후보는 "전원석 의원의 결단은 부산 민주당의 승리와 더 큰 비전을 위한 의미 있는 결정"이라며 "그 뜻이 헛되지 않게 사하구민과 함께 민주당의 승리를 반드시 이루겠다"고 강조했다. 이어 "사하의 승리, 부산의 승리, 그리고 민주당의 승리를 위해 책임 있게 앞장서겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com