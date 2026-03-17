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首尔发布"365庆典之城"计划 打造全年无休庆典城市

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纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国首尔市政府制定"365庆典之城——首尔"计划，加快推进首尔向全球性庆典之城的发展。 

【插图=AI生成】

根据该计划，市政府将以首尔各季节的代表性庆典为核心，对丰富多彩的节庆活动进行系统整合，构建贯穿全年的整体节庆体系，并以汉江和市民参与为中心，全面拓展节庆活动的空间、运营方式及便利性。同时，还打造"欢乐城市首尔（Fun Seoul）"这一统一品牌，进一步提升首尔节庆活动在国际上的宣传推广效果。

"365庆典之城——首尔"是首尔的一项核心文化观光战略，通过打造具有季节特色的庆典活动，将首尔各处打造成融入日常生活的庆典空间，让市民和游客随时随地都能享受节庆活动的乐趣。市政府希望通过这一战略，在进一步提升首尔城市魅力的同时，推动首尔旅游业和区域经济的发展，增强城市的国际竞争力，从而形成良性循环的发展结构。

首尔市政府以2022年举办的"首尔春季庆典"（春季）为起点，随后于2023年、2024年和2025年分别推出了"首尔冬季庆典"（冬季）、"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"（夏季）以及"首尔秋季庆典"（秋季）等各季节的代表性庆典。得益于此，观众人数从2022年的约8万人大幅增加至2025年的约1300万人。去年，与上述四大庆典相关的SNS点击量也达到了约3.4亿次，这在韩国国内公共庆典中尚属前所未有的成果。

"首尔春季庆典"是融合K-文化内容与城市文化的首尔代表性春季庆典。今年活动范围将进一步扩大，打造集演出、文化和旅游于一体的综合型庆典。活动时间也由去年的7天延长至26天，并将在汉江沿岸搭建主舞台，开展多项与水岸景观相融合的活动。今年的"首尔春季庆典"将于4月10日至5月5日在汝矣岛、纛岛以及盘浦汉江公园等地举行，主题为"Ride the Seoul Vibe"。

"首尔春季庆典"的代表性项目为"大秀（Big Shows）"，包括奇幻秀、经典秀、街头秀以及无人机秀。届时将推出涵盖各类K-文化内容的文化艺术表演，并运营"水上的旋转木马"等具有汉江特色的体验项目。以4月10日举行的"无人机灯光秀"为起点，还将举行丰富多彩的春季特色活动，例如在蚕院汉江公园举行"汉江大学歌谣节"，在鹭得岛举行"首尔马戏团节"等。 

"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"是一项市民参与型的夏季体育盛会，参赛者将在游泳、自行车和跑步三个项目中展开角逐。今年，首尔市政府对比赛难度进行了更细致的划分，在原有的"高级组"和"初级组"的基础上新增"中级组"，以便儿童、外国人等更多市民能够参与其中。市政府还增设休息和体验项目，力求将"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"打造成为一场人人都能参与、享受并放松身心的体育盛会。今年的活动将于6月5日至7日在纛岛和蚕室汉江公园一带举行。

此外，首尔市政府还将举办多种活动和演出，让市民和游客尽情享受夏天汉江的魅力，包括开幕式上的"无人机灯光秀"、"无酒精电子舞曲（EDM）"以及"炸鸡啤酒派对"等富有特色的夏季庆典。同时，还将推出如首尔市立交响乐团"江边音乐会"等能够欣赏交响乐和歌剧的配套活动，为庆典增添更多乐趣。

去年首次举办的"首尔秋季庆典"今年将举办第二届，并将秋季各类表演艺术作品和活动整合为统一品牌。今年活动时间延长一个月，共持续72天。届时将展演并举办204个表演艺术作品和活动。

"2026首尔秋季庆典"将于9月19日至11月29日在汉江等首尔各地区举行，通过创作、市民参与和国际交流等形式，呈现204部来自公共机构和民间团体的表演艺术作品。

在"首尔秋季庆典"期间，还将举办"世界烟花庆典""首尔BBQ节""首尔美食周""贞洞夜行"等丰富多彩的相关活动，为国内外游客提供尽情感受首尔秋日魅力的机会。

"首尔冬季庆典"是以灯光与媒体艺术为核心的代表性冬季盛会，去年共吸引约1100万人次游客，成为首尔名副其实的"千万级人气庆典"。

今年，首尔市政府将结合汉江与市中心夜景，呈现大规模文化内容。同时，还将进一步扩大面向外国游客的项目，把"首尔冬季庆典"打造成为一场互动型活动。"2026首尔冬季庆典"将于2026年12月4日至2027年1月31日在汉江、光化门广场、清溪川、首尔广场、普信阁以及DDP等地举行，为期59天。

首尔市长吴世勋表示："我们的目标是通过发展具有首尔特色的庆典，实现3000万外国游客、6000万观众以及5000亿韩元的经济效益。"他还表示："我们将借助庆典的力量，不断提升首尔的城市品牌影响力，使首尔的城市竞争力跻身全球前五。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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