首尔发布"365庆典之城"计划 打造全年无休庆典城市

纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国首尔市政府制定"365庆典之城——首尔"计划，加快推进首尔向全球性庆典之城的发展。

【插图=AI生成】

根据该计划，市政府将以首尔各季节的代表性庆典为核心，对丰富多彩的节庆活动进行系统整合，构建贯穿全年的整体节庆体系，并以汉江和市民参与为中心，全面拓展节庆活动的空间、运营方式及便利性。同时，还打造"欢乐城市首尔（Fun Seoul）"这一统一品牌，进一步提升首尔节庆活动在国际上的宣传推广效果。

"365庆典之城——首尔"是首尔的一项核心文化观光战略，通过打造具有季节特色的庆典活动，将首尔各处打造成融入日常生活的庆典空间，让市民和游客随时随地都能享受节庆活动的乐趣。市政府希望通过这一战略，在进一步提升首尔城市魅力的同时，推动首尔旅游业和区域经济的发展，增强城市的国际竞争力，从而形成良性循环的发展结构。

首尔市政府以2022年举办的"首尔春季庆典"（春季）为起点，随后于2023年、2024年和2025年分别推出了"首尔冬季庆典"（冬季）、"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"（夏季）以及"首尔秋季庆典"（秋季）等各季节的代表性庆典。得益于此，观众人数从2022年的约8万人大幅增加至2025年的约1300万人。去年，与上述四大庆典相关的SNS点击量也达到了约3.4亿次，这在韩国国内公共庆典中尚属前所未有的成果。

"首尔春季庆典"是融合K-文化内容与城市文化的首尔代表性春季庆典。今年活动范围将进一步扩大，打造集演出、文化和旅游于一体的综合型庆典。活动时间也由去年的7天延长至26天，并将在汉江沿岸搭建主舞台，开展多项与水岸景观相融合的活动。今年的"首尔春季庆典"将于4月10日至5月5日在汝矣岛、纛岛以及盘浦汉江公园等地举行，主题为"Ride the Seoul Vibe"。

"首尔春季庆典"的代表性项目为"大秀（Big Shows）"，包括奇幻秀、经典秀、街头秀以及无人机秀。届时将推出涵盖各类K-文化内容的文化艺术表演，并运营"水上的旋转木马"等具有汉江特色的体验项目。以4月10日举行的"无人机灯光秀"为起点，还将举行丰富多彩的春季特色活动，例如在蚕院汉江公园举行"汉江大学歌谣节"，在鹭得岛举行"首尔马戏团节"等。

"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"是一项市民参与型的夏季体育盛会，参赛者将在游泳、自行车和跑步三个项目中展开角逐。今年，首尔市政府对比赛难度进行了更细致的划分，在原有的"高级组"和"初级组"的基础上新增"中级组"，以便儿童、外国人等更多市民能够参与其中。市政府还增设休息和体验项目，力求将"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"打造成为一场人人都能参与、享受并放松身心的体育盛会。今年的活动将于6月5日至7日在纛岛和蚕室汉江公园一带举行。

此外，首尔市政府还将举办多种活动和演出，让市民和游客尽情享受夏天汉江的魅力，包括开幕式上的"无人机灯光秀"、"无酒精电子舞曲（EDM）"以及"炸鸡啤酒派对"等富有特色的夏季庆典。同时，还将推出如首尔市立交响乐团"江边音乐会"等能够欣赏交响乐和歌剧的配套活动，为庆典增添更多乐趣。

去年首次举办的"首尔秋季庆典"今年将举办第二届，并将秋季各类表演艺术作品和活动整合为统一品牌。今年活动时间延长一个月，共持续72天。届时将展演并举办204个表演艺术作品和活动。

"2026首尔秋季庆典"将于9月19日至11月29日在汉江等首尔各地区举行，通过创作、市民参与和国际交流等形式，呈现204部来自公共机构和民间团体的表演艺术作品。

在"首尔秋季庆典"期间，还将举办"世界烟花庆典""首尔BBQ节""首尔美食周""贞洞夜行"等丰富多彩的相关活动，为国内外游客提供尽情感受首尔秋日魅力的机会。

"首尔冬季庆典"是以灯光与媒体艺术为核心的代表性冬季盛会，去年共吸引约1100万人次游客，成为首尔名副其实的"千万级人气庆典"。

今年，首尔市政府将结合汉江与市中心夜景，呈现大规模文化内容。同时，还将进一步扩大面向外国游客的项目，把"首尔冬季庆典"打造成为一场互动型活动。"2026首尔冬季庆典"将于2026年12月4日至2027年1月31日在汉江、光化门广场、清溪川、首尔广场、普信阁以及DDP等地举行，为期59天。

首尔市长吴世勋表示："我们的目标是通过发展具有首尔特色的庆典，实现3000万外国游客、6000万观众以及5000亿韩元的经济效益。"他还表示："我们将借助庆典的力量，不断提升首尔的城市品牌影响力，使首尔的城市竞争力跻身全球前五。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社