대구광역시, '국비 7억' 확보 중대재해 안전망 강화

고용부 공모 선정, 소규모 사업장 맞춤형 '안전ON닥터' 추진

제조·건설 고위험군 600개소 집중 지원·외국인 근로자 안전교육 확대

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 고용노동부 주관 '2026년 중대재해예방 사각지대 해소사업' 공모에 최종 선정돼 국비 7억 원을 확보하고 산업현장 안전 사각지대 해소를 위한 사업을 본격 추진한다고 밝혔다. 전액 국비로 진행되는 이번 사업은 지역 산업 특성에 맞춘 중대재해 예방 전략을 마련하고 안전 관리 인프라가 취약한 소규모 사업장을 지원하기 위해 올해 처음 시행되는 정부 사업이다.

대구시는 영세사업장(고위험제조업, 태양광·지붕공사, 밀폐공간)을 직접 찾아가 진단하는 '안전ON닥터' 사업과 외국인 근로자 맞춤형 안전교육 모델을 제시해 공모에 최종 선정되는 성과를 거뒀다. 대구시는 확보한 국비를 투입해 안전 관리 역량이 부족한 3대 고위험 분야 소규모 사업장 600개소를 집중 지원할 계획이다.

우선 프레스·전단기 등 위험 기계를 주로 사용하는 성서·달성산단 내 30인 미만 사업장 300개소에는 끼임사고 예방을 위한 위험성 평가 컨설팅과 방호장치 설치를 지원하고, 정부 재정사업(클린사업장 조성지원사업)과의 연계도 돕는다.

대구광역시는 '국비 7억' 을 확보해 중대재해 안전망을 강화한다. 2026.03.17 yrk525@newspim.com

또한 태양광·지붕·아파트 외벽공사 등 추락 위험이 높은 소규모 공사현장 200개소를 대상으로 현장 안전점검 등 기술 지도를 지원한다. 정화조, 저수조 등 질식 위험이 높은 밀폐공간 작업현장 100개소에는 작업 전 산소 농도 측정과 송기마스크 착용 등 맞춤형 질식 재해예방 교육과 안전 장비를 지원해 인명사고를 선제적으로 차단할 방침이다.

이와 함께 언어 장벽으로 사고 위험이 높은 외국인 근로자를 대상으로 우리말 안전수칙 교육과 안전 체험교육을 병행 추진해 산업현장의 안전수준을 실질적으로 끌어올릴 계획이다.

아울러 산단관리공단, 민간재해예방기관, 중앙정부가 함께 참여하는 협의체를 구성해 실시간 사고 사례를 공유하고 현장 지도의 효율성을 극대화할 방침이다. 더 나아가 민관 네트워크 기반으로 소규모 사업장의 자체 안전 관리 역량을 강화해 지속 가능한 안전문화를 정착시켜 나갈 방침이다.

김정기 대구광역시장 권한대행 행정부시장은 "이번 국비 확보를 통해 그동안 안전의 사각지대에 놓였던 고위험 분야 현장을 선제적으로 보호할 수 있게 됐다"며 "현장의 구조적 위험 요인을 개선해 시민 모두가 안심하고 일할 수 있는 '중대재해가 없는 안전도시 대구'를 만드는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.

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