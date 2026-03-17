이남호 전북교육감 예비후보 "전북교육 혁신 전환·협치 모델 구축"

지지 선언 계기 교육개혁 의지 표명

상향 평준화 공교육 강화 및 미래교육 제시

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 이남호 예비후보가 교육 혁신과 협치 기반 구축을 핵심 과제로 제시했다.

이 예비후보는 17일 전주교대 이경한 교수의 지지 선언과 관련해 "전북 교육을 정직하고 공정하게 변화시키라는 도민의 뜻으로 받아들인다"며 교육 개혁 의지를 밝혔다.

이경한 전주대 교수의 이남호 예비후보 지지선언후 기자회견을 갖고 있는 이 예비후보[사진=이남호 캠프]2026.03.17 gojongwin@newspim.com

이 예비후보는 이경한 교수를 오랜 교육 현장 경험과 시민사회 활동을 이어온 인물로 평가하며 이번 지지 선언에 대해 "개인에 대한 지지를 넘어 전북 교육 전환에 대한 요구"라고 의미를 부여했다. 이어 전북 교육이 학력 및 지역 격차, 인구 감소 등 복합적인 문제에 직면해 있다며 기존 방식으로는 대응이 어렵다고 진단했다.

특히 AI 시대에 맞춰 학생들의 사고력과 기초 역량을 강화하고 지역과 함께 성장하는 교육 체계로 전환해야 한다고 강조했다. 이를 위해 정부와 지방자치단체, 교육청, 대학, 기업이 참여하는 협력 중심의 '전북형 교육 협치 모델' 구축 구상을 제시했다.

또한 '상산고 10개 만들기' 공약과 관련해 자율형사립고 확대가 아닌 지역 간 교육 격차 해소를 위한 거점형 고등학교 육성을 통해 공교육의 질을 높이겠다는 구상이라고 설명했다.

이남호 예비후보는 "도민의 요구를 무겁게 받아들이고 아이들의 미래를 책임지는 교육감이 되겠다"며 "전북 교육을 미래지향적이고 공정한 체계로 바꾸는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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