평택해경, '자가점검의 날' 운영…수상레저 안전사고 예방 강화 기대

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택해양경찰서가 수상레저 안전사고 예방과 자율적 안전관리 문화 확산을 위해 오는 11월까지 '수상레저 자가점검의 날'을 지정해 운영한다.

17일 해경에 따르면 자가점검의 날은 매월 셋째 주 월요일로 지정되며 수상레저 활동자들이 출항 전 안전장비와 기구 상태를 스스로 점검할 수 있도록 안전수칙과 점검 정보를 제공하는 방식으로 진행된다.

지난해 '자가점검의 날' 운영 모습[사진=평택해경]

이에 따라 해경은 자가점검의 날에 맞춰 카카오 알림톡을 통해 출항 전 필수 점검사항, 해양기상 정보, 안전수칙, 수상레저기구 자가 정비 방법 등을 안내할 계획이다.

특히 수상레저 활동이 증가하는 봄철부터 가을철까지 집중적으로 운영해 장비 이상으로 인한 사고를 사전에 예방하고 이용자 중심의 안전관리 문화를 확산시킨다는 계획이다.

해경 관계자는 "수상레저 사고의 대부분이 장비 점검 소홀 등 이용자 부주의에서 발생하는 만큼 출항 전 자가점검이 매우 중요하다"며 "이용자 스스로 안전을 확인하는 문화가 정착될 수 있도록 지속적인 홍보와 안내를 이어가겠다"고 말했다.

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