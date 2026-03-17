코이, 현대백화점 충청점 입점…오프라인 채널 강화

도예가 이혜미 작가 오브제 진열…휴식의 감각 경험 기회 제공

31일까지 신규 고객 사은품 증정 및 구매 고객 대상 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 배우 고현정의 뷰티 철학을 담은 브랜드 코이(Koy)가 현대백화점 충청점에 공식 입점하며 충청권 뷰티 시장 공략에 나선다. 기존 현대백화점 판교점과 미아점에 이어 충청권까지 오프라인 유통 채널을 확장하며 고객 접점을 넓힌다는 점에서 의미가 크다.

코이는 17일 현대백화점 충청점에 신규 매장을 열었다. 대표 제품인 '솔리드 볼륨 앰플'을 비롯한 솔리드 라인 전반을 선보이며, 31일까지 입점 기념 특별 프로모션을 진행한다. 매장을 방문해 회원으로 등록한 신규 고객에게 2만 1천 원 상당의 사은품을 제공하며, 구매 고객 전원에게는 '솔리드 볼륨 앰플(10ml)'과 '솔리드 볼륨 코어 크림(25ml)'을 증정한다.

특히 충청점 매장은 고현정이 직접 조향한 코이의 시그니처 향과 함께 도예가 이혜미 작가의 오브제를 진열해 코이가 지향하는 휴식의 감각을 담아낸 것이 특징이다. 이혜미 작가는 휴식을 "나를 온전히 내려놓을 수 있는 시간"으로 정의하며, "방문 고객들이 자신만의 작은 소우주 안에서 자유로울 수 있는 시간을 꿈꾸길 바란다"고 전했다.

코이 관계자는 "환절기 피부 관리에 대한 관심이 높아지는 시점과 맞물려 충청 지역 고객들이 코이를 직접 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다. 충청점을 시작으로 지방 거점 매장을 확대해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.

충청점 입점 기념 프로모션은 오는 31일까지 진행되며, 사은품은 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

[이미지=코이]

whitss@newspim.com