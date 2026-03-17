전주시, 관광산업 상생협력 간담회 개최

호텔업계 소통 강화 및 현장 의견 청취

관광 활성화 정책 공유 및 협력 기반 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 호텔업계와의 협력을 강화하며 관광산업 활성화 방안 모색에 나섰다.

시는 17일 전주꽃심호텔 세미나실에서 우범기 시장과 용선중 전주관광재단 대표이사, 지역 주요 호텔업계 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 간담회를 열고 상생 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

전주시가 관광산업 상생발전 위해 호텔업계와 머리 맞댖다.[사진=전주시]2026.03.17 gojongwin@newspim.com

이날 간담회에서는 전주 관광 활성화를 위한 주요 추진 사업이 공유됐으며 호텔업계의 애로사항과 건의 사항을 청취하는 시간도 마련됐다.

참석자들은 현장에서 체감하는 운영 경험과 관광사업에 접목할 수 있는 다양한 의견을 제시하며 실질적인 협력 방안을 모색했다.

호텔업계 한 관계자는 "전주시의 관광 정책이 산업 발전과 호텔 운영에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "업계도 서비스 품질 향상에 노력할 만큼, 시에서도 행사하기 좋은 환경 조성에 힘써달라"고 말했다.

우범기 시장은 "호텔업계와 지속적인 협력을 통해 관광산업을 활성화하고 지역 경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

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