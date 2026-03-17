전주시, 관광산업 상생협력 간담회 개최

관광 활성화 정책 공유 및 협력 기반 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 호텔업계와의 협력을 강화하며 관광산업 활성화 방안 모색에 나섰다.
시는 17일 전주꽃심호텔 세미나실에서 우범기 시장과 용선중 전주관광재단 대표이사, 지역 주요 호텔업계 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 간담회를 열고 상생 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에서는 전주 관광 활성화를 위한 주요 추진 사업이 공유됐으며 호텔업계의 애로사항과 건의 사항을 청취하는 시간도 마련됐다.
참석자들은 현장에서 체감하는 운영 경험과 관광사업에 접목할 수 있는 다양한 의견을 제시하며 실질적인 협력 방안을 모색했다.
호텔업계 한 관계자는 "전주시의 관광 정책이 산업 발전과 호텔 운영에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "업계도 서비스 품질 향상에 노력할 만큼, 시에서도 행사하기 좋은 환경 조성에 힘써달라"고 말했다.
우범기 시장은 "호텔업계와 지속적인 협력을 통해 관광산업을 활성화하고 지역 경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com