남해군, 상반기 재정 신속집행 53% 목표…지역경제 활성화

1분기 소비·투자 705억원 집중 집행

1분기 집행률 79%, 도내 군부 1위

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 농어촌 기본소득 중심 지역경제 활성화를 위해 올해 신속집행 대상액 3551억원 중 53%인 1882억 원을 상반기 목표로 재정 집행에 박차를 가하고 있다고 17일 밝혔다.

경남 남해군이 재정 신속 집행에 박차를 가하고 있다.사진은 경남 남해군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.03.17

군은 한국은행 경제성장률 산출에 활용되는 소비·투자 부문 1분기 목표액을 705억 원으로 정하고 행정력을 집중하고 있다.

정석원 부군수 단장 신속집행 추진단은 집행 상황 점검과 부진 사유 분석, 애로사항 청취를 통해 제고 방안을 논의한다. 행정안전부 신속집행 지침을 활용해 3월 내 집행 가능한 예산을 우선 처리할 계획이다.

지난해 군은 행안부 1분기 신속집행 평가 '우수'로 특별교부세 4000만 원, 상반기 평가 '우수'로 4000만 원, 경남도 상반기 평가 '우수'로 특별조정교부금 1억5000만 원을 확보했다.

올해 3월 15일 기준 1분기 소비·투자 집행 실적은 목표 705억 원 중 555억 원으로 집행률 79%를 기록, 도내 군부 1위를 달성했다.

장충남 군수는 "신속집행은 공공 재정 투입으로 지역경제 활성화를 위한 마중물"이라며 "1분기 소비·투자 목표 달성과 상반기 53% 집행을 최우선으로 하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com