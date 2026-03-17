롯데, 온·오프라인 연계 'GO! GIANTS' 팬덤 협업 프로젝트

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로야구 롯데 자이언츠가 2026시즌을 앞두고 세븐일레븐, 롯데이노베이트(코튼시드)와 함께 온·오프라인 연계 팬덤 협업 프로젝트 'GO! GIANTS'를 진행한다. 백산 작가 협업 일러스트 포토카드·키링 굿즈 등도 판매한다.

백산 작가 일러스트의 전준우, 김원중, 윤동희, 윤성빈. [사진=롯데자이언츠] 2026.03.17 iaspire@newspim.com

이번 프로젝트는 팬들이 야구장뿐 아니라 일상에서도 롯데자이언츠와 함께할 수 있도록 기획됐다. 지난해 세븐일레븐과 협업한 '거인의 함성, 마!' 시리즈와 '쌔리라' 시리즈는 누적 판매량 400만 개를 기록했다. 올해는 'GO! GIANTS' 상품 라인업과 굿즈 구성을 확대했다.

롯데는 '트렌디한 픽셀 아트 감성으로 맛있는 경험과 수집의 설렘을 하나로 연결' 콘셉트를 반영해 총 15종의 F&B 협업 상품을 준비했다. 오는 25일 자이언츠 사워크림&어니언 컵팝콘, 자이언츠 크런치 에너지바 4입, 자이언츠 스윗슈크림빵 등 8종을 먼저 선보인다. 이후 7종도 추가로 출시할 계획이다.

또한 이번 협업 상품에는 다양한 굿즈가 함께 제공된다. 선수 랜덤 씰을 비롯해 선수단 미공개 셀카 포토카드, 구단과 백산 작가가 협업한 일러스트 포토카드, 키링 등이 포함된다.

롯데이노베이트 플랫폼 '코튼시드'와 연계한 디지털 도감 이벤트도 진행한다. 상품 구매 후 랜덤 씰 포장지의 QR코드를 스캔하면 롯데자이언츠 앱 또는 코튼시드 이벤트 페이지에 접속할 수 있다. 씰 뒷면의 고유 코드를 입력하면 '온라인 랜덤 씰'을 획득할 수 있다.

온라인 페이지에는 팬 커뮤니티 기능인 '라운지'도 마련된다. 수집한 씰을 공유하거나 교환할 수 있다. 3월 25일부터 6월 30일까지 월간 '스코어 어택' 이벤트를 통해 도감 완성도와 커뮤니티 활동을 기준으로 우수 활동 팬에게 선물을 증정한다.

한편, 'GO! GIANTS' 협업 상품은 전국 세븐일레븐 매장에서 만나볼 수 있다. 랜덤 씰 온라인 도감 이벤트의 세부 내용과 경품 구성은 25일 오픈되는 코튼시드 전용 페이지에서 확인할 수 있다.

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