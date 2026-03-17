조해진 예비후보, "박완수 경남지사 단수공천 승리 포기한 결정"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 조해진 국민의힘 경남지사 예비후보가 중앙당 공천관리위원회의 박완수 현 지사 단수 추천 결정에 정면으로 반발하고 나섰다.

조해진 경남도지사 예비후보[사진=조해진 예비후보] 2026.03.17

조 예비후보는 17일 보도자료를 내고 "공관위가 내세운 시대교체·세대교체·정치교체의 약속은 온데간데없고 공천은 도로 원위치됐다"며 "혁신 공천으로 민심을 잡지 못하면 이번 선거는 필패"라고 강하게 비판했다.

그는 "민심이 등을 돌린 상황에서 경선조차 없이 단수 공천을 밀어붙이는 것은 스스로 승리를 포기한 결정"이라며 "공관위가 당의 패배에 공범이 되는 불명예를 스스로 자초하고 있다"고 직격했다.

이어 "이해할 수 없는 일방 결정에 실망과 분노가 크지만 더 큰 혼란을 막기 위해 당의 결정을 받아들인다"며 "그러나 이대로 가면 국민 신뢰 회복은 불가능하다"고 날 센 각을 세웠다.

조 예비후보는 "남은 지역만이라도 혁신공천 취지를 살려 당원과 국민이 납득할 인사로 공천하라"며 "당이 민심의 대반전을 이끌 수 있도록 끝까지 견마지로를 다하겠다"고 말했다.

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