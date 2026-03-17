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"日이 원해" 삼성전자, 일본 첫 1차 출시국.."아이폰 왕국 흔든다"

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삼성 최원준 COO "日, 최신 기술 빠른 체험 원해"
갤럭시 S26 日 출시일 대폭 앞당겨 첫 1차 출시
스냅드래곤 전면 적용…프리미엄 성능 요구 반영
소프트뱅크까지 합류…일본 3대 통신사 판매망 완성

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 일본을 처음으로 갤럭시 1차 출시국에 포함하며 일본 스마트폰 시장 공략에 속도를 내고 있다. 일본 모델 전 라인업에는 퀄컴 스냅드래곤 칩셋을 적용하고 소프트뱅크까지 판매망에 합류했다. 아이폰 점유율이 60%를 넘는 일본 프리미엄 시장을 정면 공략하려는 전략이다. 삼성전자는 일본 소비자들의 신기술 체험 수요가 커진 점을 반영해 출시 전략을 조정했다고 설명했다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆'애플 텃밭' 일본에서 정면 승부
17일 삼성전자에 따르면 일본은 갤럭시 S26 시리즈 1차 출시국에 처음 포함됐다. 일본 판매는 글로벌 출시 하루 뒤인 지난 12일부터 시작됐다. 삼성전자는 통상 글로벌 출시 후 2~3개월 뒤 일본에 제품을 선보여 왔다. 지난해 갤럭시 S25 시리즈와 폴더블 시리즈부터는 글로벌 출시와 일본 출시 간격을 약 1주일 수준으로 줄였다.

일본은 전통적으로 애플 강세 지역이다. 글로벌 시장조사업체 스탯카운터(StatCounter)에 따르면 지난해 애플의 일본 스마트폰 시장 점유율은 62.6%에 달한다. 이어 구글(7.5%), 삼성전자(6.2%), 샤오미(5.1%) 등이 뒤를 잇는 구조다. 일본 시장은 단말기 교체 주기가 길고 프리미엄 제품 선호도가 높은 특징이 있다.

◆최원준 COO "빠른 체험 원하는 요구 크게 늘어"
삼성전자가 일본 출시 시점을 앞당긴 것도 이 같은 시장 특성을 고려한 전략으로 풀이된다. 갤럭시 S 시리즈와 같은 프리미엄 제품을 앞세워 점유율 확대 가능성이 있는 시장이기 때문이다. 일본 소비자들의 신기술 체험 수요가 커진 점도 영향을 미쳤다.

지난 12일 일본 출시를 기념해 현지에서 열린 특별 라운드테이블에서 최원준 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 최고운영책임자(COO)는 "최근 일본 소비자들로부터 최신 기술이 탑재된 신제품을 빠르게 체험하고 싶다는 요구가 이전보다 크게 늘었다"며 "이 같은 수요를 반영해 일본도 1차 판매국으로 전개하게 됐다"고 설명했다.

지난 12일 일본에서 열린 특별 라운드테이블에서 참석한 최원준 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 최고운영책임자(COO) [사진=삼성전자]

◆일본도 미국·중국과 '스냅드래곤'…칩셋 차별화
삼성전자가 일본 시장을 중요하게 보는 점은 칩셋 전략에서도 확인된다. 갤럭시 S26 시리즈는 지역에 따라 애플리케이션프로세서(AP)를 달리 적용하는 전략을 유지하고 있다. 일본은 미국, 중국과 함께 기본형과 플러스 모델을 포함한 전 라인업에 퀄컴 스냅드래곤 칩셋이 탑재된다. 프리미엄 성능을 중시하는 일본 시장 특성을 고려한 결정이다. 일부 글로벌 시장에서는 기본형과 플러스 모델에 자체 AP인 엑시노스 2600이 적용된다.

◆ 소프트뱅크 10년 만에 재판매…유통망 확대
일본 스마트폰 시장은 이동통신사 유통 영향력이 큰 구조다. NTT도코모와 KDDI(au), 소프트뱅크 등 주요 통신사 매장을 통한 단말 판매 비중이 높다. 통신사 입장에서도 프리미엄 스마트폰은 고가 요금제 가입과 데이터 사용 증가로 이어질 가능성이 높아 핵심 단말로 꼽힌다.

특히 일본 3대 이동통신사 중 하나인 소프트뱅크가 약 10년 만에 갤럭시 판매를 재개한 점도 의미 있는 변화다. 소프트뱅크는 2015년 '갤럭시 S6 엣지' 이후 갤럭시 판매가 사실상 중단됐지만 지난해부터 다시 판매를 시작했다. 그동안 갤럭시는 NTT도코모와 KDDI를 중심으로 판매됐지만 소프트뱅크까지 합류하면서 판매 채널이 일본 3대 통신사로 확대됐다. 소비자 접점이 늘어나면서 단말 노출과 판매 기회도 함께 늘어날 것으로 업계는 보고 있다.

삼성전자가 '갤럭시 S26' 시리즈를 공개한 26일 서울 서초구 삼성 강남에서 방문객이 '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 일본 매체 "프라이버시 디스플레이 강점"
일본 현지 매체들의 평가도 대체로 긍정적이다. 일본 IT 매체 아스키(ASCII)는 갤럭시 S26 울트라의 세계 최초 '프라이버시 디스플레이'를 핵심 특징으로 꼽으며 옆에서 화면을 볼 수 없도록 하는 새로운 디스플레이 경험을 제공한다고 소개했다. 성능 향상과 인공지능(AI) 기능 강화, 카메라 경험 개선도 주요 강점으로 언급했다.

다만 일부 매체에서는 카메라 하드웨어 개선 폭이 제한적이고 가격이 인상된 점을 지적하며 변화 폭이 크지 않다는 평가도 나왔다. 일본 IT미디어모바일(ITmedia Mobile)은 "큰 설계 변화보다는 성능과 AI 처리 능력 향상에 초점이 맞춰졌다"고 분석했다.

syu@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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