익산시, 시민 정원전문가 양성 아카데미 운영

70여명 참여 3월~11월 2기 과정 정원교육 확대

설계·치유정원·도시농업 등 실습 중심 프로그램

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민 주도의 정원문화 확산과 전문인력 양성에 나섰다.

시는 전북대학교 특성화캠퍼스에서 '제11기 푸른숲 정원 아카데미'를 운영한다고 17일 밝혔다.

제11기 푸른숲 정원 아카데미 교육생[사진=익산시] 2026.03.17 lbs0964@newspim.com

푸른숲 정원 아카데미는 푸른익산가꾸기 운동본부가 주관하는 정원디자인 전문 교육 과정으로, 시민들의 정원 조성·관리 역량을 높이고 생활 속 정원문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이번 과정에는 시민 70여 명이 참여하며, 상·하반기 두 차례로 나눠 운영된다. 1학기는 3월 16일부터 6월 22일까지, 2학기는 8월 31일부터 11월 30일까지 진행된다.

강의는 매주 월요일 오후 6시 30분부터 약 3시간 동안 진행되며, 정원 설계와 치유정원, 분재 예술, 도시농업, 옥상녹화 등 다양한 분야를 다룬다. 실습과 현장 견학도 병행해 실질적인 정원 조성 능력을 높일 계획이다.

특히 관련 분야 전문가들이 강의를 맡아 교육 효과를 높이고, 전 과정을 이수하면 필기와 실기 시험을 통해 정원 디자이너 1급 민간자격 취득 기회도 제공된다.

익산시 관계자는 "시민이 주도하는 정원문화 확산 기반을 강화해 나가겠다"며 "지속적인 교육을 통해 쾌적한 도시환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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