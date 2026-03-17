김영록 예비후보 지지선언하는 전남·광주 교수 1071명

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 =지역 교육계가 김영록 전남광주통합특별시장 예비후보에 대한 지지를 선언했다.
전남과 광주지역 교수·연구자 1071인 일동은 17일 광주시의회 시민소통실에서 김 예비후보에 대한 지지 선언문을 발표했다.
이들은 "김 예비후보는 전남의 변화를 현실로 만들어 온 검증된 지도자이다"며 "무엇보다 이재명 국민주권 정부와 함께 균형발전의 새 질서를 만들고 지역 현안을 국가 과제로 실현할 수 있는 준비된 리더"라고 평가했다.
이어 "이 대통령과 호흡을 맞추며 국가AI컴퓨팅센터, AI데이터센터, 인공태양 등을 유치하고 광주 군 민간 공항 이전, 전남 국립의대 설립 등 최대 현안을 말끔히 해결해 냈다"고 치켜세웠다.
특히 "민선 7~8기 진행된 여론조사기관의 업무수행평가에서 무려 66개월 동안 1위를 차지한 뛰어난 행정가"라고 소개했다.
또한 "전남 인구 180만명, 광주 인구 140만명이 붕괴한 현실에서 김 예비후보는 통합의 길을 먼저 제안하고 20조원의 추가 재정, 공공기관 우선 이전 등 파격적인 조건을 끌어낸 주역이다"고 소개했다.
끝으로 "지금 통합은 선택이 아니라 시대의 요구다. 청년이 돌아오고 기업이 모이고 지역이 다시 살아나는 대전환의 길을 열어야 한다"고 강조했다.
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