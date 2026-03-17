시흥시·경기도, 도민 참여형 기후정책 타운홀 미팅 개최

"분야별 기후정책 사례 공유·향후 기후정책 발전 방향 논의"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 16일 시흥시근로자종합복지관에서 경기도에서 주관한 '도민 참여형 기후정책 타운홀 미팅' 행사가 개최됐다고 17일 밝혔다.

16일 시흥시근로자종합복지관에서 열린 '도민 참여형 기후정책 타운홀 미팅' 행사에서 임병택 시장이 축사를 하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이날 행사에는 김동연 경기도지사, 임병택 시흥시장, 오인열 시흥시의회 의장을 비롯해 경기도 기후환경에너지국장, 경기환경에너지진흥원장, 경기도 도정자문위원장, 경기도 시군 에너지 담당 공무원, 도민과 대학생 등 150명이 참석했다. 참석자들은 그간의 경기도 기후정책 성과를 공유하고 향후 정책 발전 방향을 모색하는 현장 소통의 시간을 가졌다.

행사는 기후 위기 대응의 탄소중립을 선도할 '기후행동 캠퍼스 리더 출범식'으로 문을 열었다. 경기도 내 대학생 100여 명으로 구성된 기후행동 캠퍼스 리더 단원들은 탄소중립 생활 실천을 다짐하고, '기후행동 기회소득'의 혜택을 알리는 역할을 맡아 탄소중립 문화 확산을 위해 활발한 활동을 이어갈 계획이다.

이어 진행된 '기후정책 타운홀 미팅'에서는 캠퍼스리더 단원과 기후정책 도민·경기기후보험·기후플랫폼 정책 참여자·기업 관계자 등 각계각층 참여자들이 분야별 기후정책 사례를 공유하고, 향후 기후정책 발전 방향에 대해 의견을 나눴다.

시는 시민이 직접 탄소중립 정책을 제안하고 논의하는 '기후시민네트워크'를 운영하고, 미래세대인 청년과 청소년이 기후 문제를 고민하고 정책을 설계하는 참여 기반을 확대할 계획이다. 또한 이 같은 논의 결과를 '기후시민총회'를 통해 공유하며 시민 참여형 기후정책 추진을 강화할 방침이다.

16일 시흥시근로자종합복지관에서 열린 '도민 참여형 기후정책 타운홀 미팅' 행사에서 임병택 시장이 축사를 하고 있다. [사진=시흥시]

아울러 시흥시는 경기도와 함께 기후행동 기회소득, 재생에너지 100% 사용(RE100) 확산 등 탄소중립 환경 조성을 위한 정책 추진에도 적극 나설 계획이다.

임병택 시흥시장은 "시흥시가 기후정책에 대한 참석자들의 열정이 지속 가능한 변화로 결실을 볼 수 있도록 든든한 기반이 되겠다"라고 말했다.

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