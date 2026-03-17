경기아트센터 '경기 공연예술어워즈' 참가 작품 공모

"다양한 작품이 발굴되고, 수준 높은 공연예술을 만날 수 있는 기회 확대"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터는 경기도에서 활동하는 공연예술단체의 창작 활동을 지원하고 지역 공연예술 생태계를 활성화하기 위해 '경기 공연예술어워즈(G-ARTS AWARDS)' 참가 작품을 공개 모집한다고 17일 밝혔다.

2025년도 G아트프리뷰 컨퍼런스 쇼케이스 사진(DAY1). [사진=경기아트센터]

센터에 따르면 이번 공모는 연극·무용·음악 3개 장르를 대상으로 진행되며, 심사를 통해 최종 1개 작품이 선정된다.

선정 과정은 서류심사, 영상심사, 실연심사의 3단계로 진행된다. 먼저 1차 서류심사를 통해 각 장르별 4개 후보작을 선정하고, 2차 영상심사를 거쳐 각 장르별 2개 작품을 선정한다. 이후 3차 실연심사를 통해 6개 작품 중 최종 1개 작품이 수상작으로 결정된다.

선정된 작품에는 단계별 지원이 제공되는데, 2차 선정작에는 실연심사를 위한 공연료가 지원되며 최종 선정작은 2026년 하반기 추가 공연 진행 시 공연료를 지원받는다. 또한 2차 선정작부터는 경기 공연예술 실크로드 'GPAM(Gyeonggi Performing Arts Meeting)'에 자동 출품되어 국내외 공연예술 관계자들에게 작품을 소개할 기회를 얻게 된다.

모집 대상은 거주지 또는 사업자등록증 및 고유번호증 소재지가 경기도인 공연예술단체이거나, 경기도 소재 공연장에서 주최·주관으로 상연된 작품으로 2024년 1월부터 2025년 12월 사이 공연된 작품 대상이다. 2026년 5~6월 중 경기아트센터 지정 공연장에서 실연심사가 가능한 작품이어야 한다.

공모 접수는 3월 17일부터 3월 31일까지 진행되며, 신청서는 경기아트센터 홈페이지에서 양식을 내려받아 작성한 뒤 공연 영상과 공연 소개 자료 등을 첨부해 이메일(garts@ggac.or.kr)로 제출하면 된다. 심사 결과는 1차 서류심사와 2차 영상심사를 거쳐 2026년 4월 중 선정되며, 최종 실연심사 결과는 2026년 6월 중 발표될 예정이다.

2025년도 G아트프리뷰 컨퍼런스 쇼케이스 사진(DAY2). [사진=경기아트센터]

아트센터 관계자는 "경기 공연예술어워즈는 경기도에서 활동하는 공연단체들의 우수한 창작 작품을 발굴하고 성장 기반을 마련하기 위한 사업"이라며 "이번 공모를 통해 지역 공연예술의 다양한 작품이 발굴되고, 도민들이 지역에서 수준 높은 공연예술을 만날 수 있는 기회가 확대되기를 기대한다"고 말했다.

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