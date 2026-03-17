경기도 'AI디지털 배움터' 사업 대폭 확대...강사 250여명 모집

김기병 국장 "숨은 인력이 디지털 교육 분야에서 새로운 일자리를 찾는 기회"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원은 2026년 'AI디지털 배움터' 사업을 대폭 확대하고 이를 운영할 강사 250여 명을 모집한다고 17일 밝혔다. 접수 기간은 3월 18일부터 4월 17일까지다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 'AI디지털 배움터'는 인공지능 기술 발전과 디지털 전환 시대에 맞춰 도민 누구나 인공지능과 디지털 기술을 쉽고 안전하게 활용할 수 있도록 지원하는 교육 사업이다. 경기도는 2026년부터 교육 규모와 프로그램을 확대해 AI 교육 접근성을 높이고 도민 디지털 역량 강화를 본격 추진할 계획이다.

특히 이번 강사 모집은 사업 확대에 따라 교육 인력을 대폭 확충하는 차원에서 진행된다. 모집 분야는 강사, 보조강사, 가이드 등 약 250명 규모다.

모집 대상은 경기도에 거주하는 디지털 교육 경험자, IT 관련 경력자, AI 관련 교육 이수자 등이며 청년, 취업취약계층 등을 우대할 예정이다. 이를 통해 지역 기반 디지털 일자리 창출 효과도 기대된다.

선발된 인력은 강사 양성 교육을 이수한 뒤 오는 5월부터 경기도 내 거점센터, 체험존, 파견센터 등에서 AI·디지털 기초교육과 체험교육, 상담 등 다양한 교육 프로그램을 운영하게 된다. 신청을 비롯해 관련 자세한 사항은 경기기업비서 누리집에서 확인할 수 있다.

김기병 경기도 AI국장은 "AI디지털 배움터 확대를 통해 도민 누구나 인공지능과 디지털 기술을 쉽게 배우고 활용할 수 있는 환경을 만들겠다"며 "청년, 취업취약계층 등 숨은 인력이 디지털 교육 분야에서 새로운 일자리를 찾는 기회가 되기를 기대한다"고 말했다.

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