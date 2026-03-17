셀바스헬스케어, KIMES서 체성분 분석기 신제품 공개

EMR 연동 혈압·공기질 측정 장비도 함께 전시
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 셀바스헬스케어가 국제의료기기·병원설비전시회 'KIMES 2026'에 참가해 피트니스·스포츠 시장을 겨냥한 체성분 분석기 신제품 'BC2000'을 공개한다고 17일 밝혔다.
BC2000은 피트니스 환경에 맞춘 체성분 분석 리포트와 사용자 편의 기능을 강화한 제품으로, 헬스장·스포츠센터 등 비의료 시장 활용을 고려해 개발 중이다. 출시 목표 시점은 올해 3분기다.
셀바스헬스케어는 기존 의료기관 중심 사업 영역을 피트니스·웰니스 시장으로 확대한다는 계획이다.
이번 전시에서는 의료기기 솔루션도 함께 소개된다. 혈압 측정 장비(BP Monitor)와 공기질 측정 장비(AQM)는 병원 전자의무기록(EMR) 시스템과 연동되며, 회사 측은 검사 데이터 입력 과정의 인적 오류를 줄이고 의료진의 기록 업무 부담을 낮출 수 있다고 설명했다.
이 밖에 ▲BP650+BP Monitoring ▲시니어용 키오스크 ▲혈압계 ▲체성분 분석기 BC380S·BC380S PRO·BC730 등도 전시된다.
셀바스헬스케어 관계자는 "BC2000은 의료기관 중심 헬스케어 사업을 피트니스와 웰니스 시장으로 확장하기 위한 제품"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com