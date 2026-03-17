셀바스헬스케어, KIMES서 체성분 분석기 신제품 공개

피트니스·웰니스 시장 겨냥…올 3분기 출시 목표

EMR 연동 혈압·공기질 측정 장비도 함께 전시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 셀바스헬스케어가 국제의료기기·병원설비전시회 'KIMES 2026'에 참가해 피트니스·스포츠 시장을 겨냥한 체성분 분석기 신제품 'BC2000'을 공개한다고 17일 밝혔다.

BC2000은 피트니스 환경에 맞춘 체성분 분석 리포트와 사용자 편의 기능을 강화한 제품으로, 헬스장·스포츠센터 등 비의료 시장 활용을 고려해 개발 중이다. 출시 목표 시점은 올해 3분기다.

셀바스헬스케어는 기존 의료기관 중심 사업 영역을 피트니스·웰니스 시장으로 확대한다는 계획이다.

셀바스헬스케어 로고. [사진=셀바스헬스케어]

이번 전시에서는 의료기기 솔루션도 함께 소개된다. 혈압 측정 장비(BP Monitor)와 공기질 측정 장비(AQM)는 병원 전자의무기록(EMR) 시스템과 연동되며, 회사 측은 검사 데이터 입력 과정의 인적 오류를 줄이고 의료진의 기록 업무 부담을 낮출 수 있다고 설명했다.

이 밖에 ▲BP650+BP Monitoring ▲시니어용 키오스크 ▲혈압계 ▲체성분 분석기 BC380S·BC380S PRO·BC730 등도 전시된다.

셀바스헬스케어 관계자는 "BC2000은 의료기관 중심 헬스케어 사업을 피트니스와 웰니스 시장으로 확장하기 위한 제품"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com