티엠씨, 암페놀에 광통신 케이블 초도 공급…200만달러 규모

텍사스 현지 공장 가동…연내 BABA 인증 추진

올해 북미 매출 1000만달러 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 티엠씨가 글로벌 광케이블 커넥터 기업 암페놀(Amphenol)에 광가입자망(FTTH) 인터넷망 구축용 광통신 케이블을 초도 공급했다고 17일 밝혔다. 초도 물량 규모는 약 200만달러다.

암페놀은 T-모바일(T-Mobile), 에이티앤티(AT&T), 버라이즌(Verizon) 등 미국 주요 통신사를 고객으로 보유한 글로벌 통신 솔루션 기업이다. 티엠씨는 이번 공급을 발판으로 올해 미국 시장에서 연간 1000만달러 이상의 매출을 목표로 제시했다.

티엠씨는 미국 텍사스 댈러스에 광케이블 생산 공장을 구축하고 지난해 말부터 본격 가동에 들어갔다. 회사 측은 현지 생산 체계를 통해 공급 안정성과 가격 경쟁력을 확보했으며, 미국 관세 정책 및 바이아메리카법(BABA) 대응에도 유리한 여건을 갖췄다고 밝혔다.

티엠씨 로고. [사진=티엠씨]

공공조달 시장 진출도 추진한다. 약 424억달러 규모의 미국 광대역 인프라 구축 프로그램(BEAD) 수주를 겨냥해 BABA 인증을 연내 완료하고 공공 인프라 조달 시장에 진입할 방침이다.

글로벌 협력도 확대하고 있다. 광섬유 소재 기업 코닝(Corning)과는 통신 인프라용 광케이블을 공급 중이며, 유럽 광통신 솔루션 기업 헥사트로닉(Hexatronic)과도 제품 개발 및 공급 협력을 진행하고 있다.

한편 AT&T는 향후 5년간 약 2500억달러(369조원)를 투자해 미국 전역에 차세대 고속 통신 인프라를 구축하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

티엠씨 관계자는 "미국 현지 생산 거점을 중심으로 북미 통신 인프라 시장 공략을 본격화하고, AT&T 등 주요 통신사의 대규모 네트워크 투자 확대에 따른 시장 성장 수혜를 적극적으로 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com