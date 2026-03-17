고창 전통장류 뉴욕 수출 본격화

스마트 발효기술 접목 글로벌 시장 진출

위생·품질 경쟁력 확보 H마트 입점 성과

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창 전통 장류가 첨단 발효기술을 기반으로 미국 뉴욕 시장에 첫발을 내디디며 해외 진출에 속도를 내고 있다.

17일 고창군에 따르면 지역에서 생산된 된장·고추장이 미국 뉴욕 시장에 첫 수출되며 글로벌 시장 공략에 나섰다. 이번 수출 물량은 약 3000만원 규모로, 미국 내 대표 한인 유통망인 H마트에 입점했다.

고창전통장류 수출_토굴발효 선적[사진=고창군]2026.03.17 gojongwin@newspim.com

고창 장류는 까다로운 미국 시장의 위생과 품질 기준을 충족하며 현지 메인스트림 시장 진출에 성공했다는 점에서 의미를 더하고 있다.

이번 성과는 농촌진흥청 기술과 고창군 지원으로 추진된 '위해요인 제어 전통장 제조·발효 관리기술 보급사업'의 결실로 평가된다.

사업 대상자인 토굴발효영농조합법인은 스마트 온실제어 시스템을 도입해 발효 과정의 핵심 요소인 온도와 습도를 정밀하게 관리함으로써, 전통 장류의 과제로 꼽혀온 품질 균일성과 위생 안전성을 동시에 확보했다.

된장과 고추장은 100% 국산 원료를 사용하는 전통 방식을 유지하면서도, 제조 과정에서 발생할 수 있는 미생물 등 위해요인을 체계적으로 차단하는 발효 관리기술이 적용됐다.

김상관 토굴발효영농조합법인 대표는 "발효 환경을 과학적으로 관리할 수 있는 기반이 마련되면서 이번 수출이 가능했다"며 "뉴욕 진출을 계기로 미국 전역에서 고창 장류의 인지도를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

오성동 고창군농업기술센터 소장은 "이번 수출은 시범사업 기술 보급이 해외 시장 진출이라는 가시적 성과로 이어진 사례"라며 "앞으로도 지역 농식품 가공업체의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 기술 지원과 판로 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

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