트럼프 "이번 주 종전 어렵지만 곧 마무리"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 이번 주 안에 종료되지는 않겠지만, 조만간 승리로 마무리될 것이라고 자신감을 내비쳤다.

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 오후 백악관 오벌오피스에서 기자들과 만나 "전쟁이 이번 주에 끝날 것이라고 생각하지는 않지만, 곧 마무리될 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "그리 오래 걸리지 않을 것이며, 우리는 훨씬 더 안전한 세상을 갖게 될 것이다. 곧 상황이 정리될 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 인한 현재의 시장 혼란에 대해서도 단호한 입장을 보였다. 그는 이러한 경제적 여파를 이란이 핵무기를 보유하도록 방치하는 것에 비하면 "치러야 할 매우 작은 대가(very small price to pay)"라고 규정했다.

특히 증시 상황과 관련해 "솔직히 말해 나는 (주식 시장이) 훨씬 더 많이 떨어질 것으로 예상했었다"고 언급하며 현재의 충격을 충분히 감내할 수 있다는 반응을 보였다.

현재의 중동 정세에 대해 트럼프 대통령은 "지금은 매우 높은 수준에서 벌어지는 거대한 체스 게임과 같다"며 "나는 매우 영리한 선수들을 상대하고 있다"고 표현했다.

16일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 지난해 6월 이란 핵시설 타격 군사작전인 '미드나잇 해머'에 투입된 B-2 폭격기 모형 바라보는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

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