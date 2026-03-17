트럼프 "이번 주 종전 어렵지만 곧 마무리"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 이번 주 안에 종료되지는 않겠지만, 조만간 승리로 마무리될 것이라고 자신감을 내비쳤다.
트럼프 대통령은 16일(현지시간) 오후 백악관 오벌오피스에서 기자들과 만나 "전쟁이 이번 주에 끝날 것이라고 생각하지는 않지만, 곧 마무리될 것"이라고 밝혔다.
그는 이어 "그리 오래 걸리지 않을 것이며, 우리는 훨씬 더 안전한 세상을 갖게 될 것이다. 곧 상황이 정리될 것"이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 인한 현재의 시장 혼란에 대해서도 단호한 입장을 보였다. 그는 이러한 경제적 여파를 이란이 핵무기를 보유하도록 방치하는 것에 비하면 "치러야 할 매우 작은 대가(very small price to pay)"라고 규정했다.
특히 증시 상황과 관련해 "솔직히 말해 나는 (주식 시장이) 훨씬 더 많이 떨어질 것으로 예상했었다"고 언급하며 현재의 충격을 충분히 감내할 수 있다는 반응을 보였다.
현재의 중동 정세에 대해 트럼프 대통령은 "지금은 매우 높은 수준에서 벌어지는 거대한 체스 게임과 같다"며 "나는 매우 영리한 선수들을 상대하고 있다"고 표현했다.
wonjc6@newspim.com