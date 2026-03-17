[오늘날씨] 한낮 18도 포근...전국 곳곳 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 17일 낮 기온이 18도까지 오르며 포근한 가운데 전국 곳곳에서 미세먼지 '나쁨'을 보일 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 서해상에 위치한 고기압 영향을 받다가 밤부터 가장자리에 들겠다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 12일 오후 서울의 낮 최고기온이 14도를 기록하는 등 포근한 날씨를 보인가운데, 서울 서초구 서울중앙지방법원에 산수유가 개화되어 성큼 다가온 봄을 전달하고 있다. 2026.03.12 yym58@newspim.com

중부지방은 대체로 맑다가 저녁부터 구름이 많아지겠다. 전라도와 경남은 대체로 구름이 많겠고 제주도는 구름이 많다가 저녁부터 차차 흐려지겠다.

아침 최저기온은 -3~8도다. 지역별로는 ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 5도 ▲대전 1도 ▲대구 4도 ▲부산 8도 ▲전주 2도 ▲광주 3도 ▲제주 7도다.

낮 최고기온은 12~18도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 9도 ▲춘천 16도 ▲강릉 14도 ▲대전 17도 ▲대구 18도 ▲부산 16도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲제주 16도다.

미세먼지 농도는 충청도, 강원영서, 전북, 광주, 전남은 '나쁨'이 예상된다. 수도권은 오전에 '매우 나쁨'에서 오후에 '나쁨'을 나타내겠다. 이외 지역은 '보통'이다.

수도권과 충남에서는 이날 오전 6시부터 오후 9시까지 초미세먼지 비상저감조치가 시행된다.

바다 물결은 동해상에서 0.5~1.5m, 서해와 남해상은 최대 0.5~1.0m로 일겠다.

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